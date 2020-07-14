Bellona Kayseri, Fatma Dikmen'e imza attırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri, Fatma Dikmen'e imza attırdı

İHA

Bellona Kayseri, Fatma Dikmen'e imza attırdı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, alt yapı oyuncularından Fatma Dikmen ile anlaşmaya vardı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon için güçlü bir kadro kurarak başarı çıtasını yükseltmek isteyen Bellona Kayseri Basketbol takımı, albt yapı sporcularından Fatma Dikmen ile anlaşma yaptı.
1,73 cm boyundaki ve 18 yaşındaki Fatma Dikmen ile ilgili sosyal paylaşım sitelerindeki Bellona Kayseri Basketbol hesabından "Genel Menejerimiz Ahmet Bozbey'in gerçekleştirdiği imza töreninde alt yapı oyuncumuz Fatma Dikmen ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Sporcumuza başarılarla dolu 5 yıl diliyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de Suriyeli 3 kardeşe terör gözaltısı
YEREL HABERLER Kayseri'de Suriyeli 3 kardeşe terör gözaltısı
Büyükşehir-Talas el ele
YEREL HABERLER Büyükşehir-Talas el ele
DEAŞ'lı 3 kardeş yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'lı 3 kardeş yakalandı
KTB Başkanı Recep Bağlamış, “Hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız”
YEREL HABERLER KTB Başkanı Recep Bağlamış, “Hainlikleri de ...
Turizmciler Bayramdan Ümitli
YEREL HABERLER Turizmciler Bayramdan Ümitli
Başkan Özdoğan: "Vatan bizim kutsalımızdır"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Vatan bizim kutsalımızdır"
KTO Başkanı Gülsoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Kahramanlık Destanıdır"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy, "15 Temmuz Demokrasi ve ...
Büyükşehir 15 Temmuz'u billboardlara işledi
YEREL HABERLER Büyükşehir 15 Temmuz'u billboardlara işledi
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nden Uluslararası başarı
YEREL HABERLER Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nden Uluslararası ...
Serhat Çelik, "Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"
YEREL HABERLER Serhat Çelik, "Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz'u ...
Büyükkılıç, "15 Temmuz Türk Milleti'nin Top Yekun Dirilişidir"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "15 Temmuz Türk Milleti'nin Top Yekun ...
Başkan Akay, "Her zaman devletin ve milletin bütünlüğü için çalışacağız"
YEREL HABERLER Başkan Akay, "Her zaman devletin ve milletin ...
Baki Ersoy: “Hain planları, Türk Milletinin sarsılmaz iradesi bozmuştur”
YEREL HABERLER Baki Ersoy: “Hain planları, Türk Milletinin sarsılmaz ...
Kocasinan Belediyesi’nden küçük dostlar için büyük hassasiyet
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden küçük dostlar için büyük ...
Başkan Palancıoğlu: “15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “15 Temmuz, tarihin en büyük ...
Kocasinan’da kanallar düzenli olarak temizleniyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da kanallar düzenli olarak temizleniyor
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ...
17 yılda 28 ameliyatla hayata tutundu
YEREL HABERLER 17 yılda 28 ameliyatla hayata tutundu
Başkan Tok, "15 Temmuz'da tüm dünyaya millet olma dersi verdik"
YEREL HABERLER Başkan Tok, "15 Temmuz'da tüm dünyaya millet olma ...
15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara: "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor"
YEREL HABERLER 15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara: "O geceyi anlattığım ...
Aksoy, "15 Temmuz'da yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var"
YEREL HABERLER Aksoy, "15 Temmuz'da yeniden dirilen bir ulusun ...
ERÜ Rektörü Çalış’ın , “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış’ın , “15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X