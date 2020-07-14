Başkan Büyükkılıç, pandemi kurulu toplantısına katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu toplantısına katıldı.

Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda COVİD19 kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, koronavirüs sürecinin Kayseri’de başarıyla yürütüldüğü ve bundan sonra da rehavete kapılmadan aynı hassasiyetle uyulması gereken tedbirler ve önlemler alınması gerektiği konuşuldu.

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