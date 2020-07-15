Avukat Emir Akpınar: “Kısa sürede yüksek kar manipülasyonu yapanlar SPK’ya şikayet edilmeli”

Sermaye piyasası hukukunda manipülasyon suçunu hukuki açıdan değerlendiren Kayseri Barosu Avukatı Emir Akpınar, “Kısa sürede yüksek kar manipülasyonu yapanlar SPK’ya şikayet edilmeli” dedi.

Emir Akpınar, yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerde bulunanlara, kurul tarafından piyasa dolandırıcılığı ve güveni kötüye kullanma dahil pek çok fiilden dolayı suç duyurusunda bulunulduğu ve işlem yasağı getirildiğini söyledi. Bu konuda sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinden kapalı gruplar kuran bazı şahısların yüksek fiyatlardan ellerindeki payları yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığını belirten Akpınar, sermaye Piyasası Kanunu'nda işlem ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiğini belirtti.

Yapılan düzenlemelerle yatırımcıların kararlarını etkileyecek bazı fiillerin cezaya bağlandığını söyleyen Avukat Akpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Anılan düzenlemeler uyarınca “6362 sayılı SPK'nın 107. maddesinin ikinci fıkrasında (107/2), aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen işlem bazlı piyasa dolandırıcılığına paralel olarak, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgiye dayanan bazı fiiller cezai müeyyideye bağlanmıştır. Bu düzenleme uyarınca, “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun denetim faaliyetleri çerçevesinde, "Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)" ve "İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi Suistimali)" kapsamında 2019 yılında 158 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uyguladığını, 159 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu ve 72 kişi hakkında toplam 24 milyon 102 bin 387,86 TL tutarında idari para cezası tesis edilmiştir. 2020 yılının ilk beş ayında ise, 92 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandı. 43 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulurken, 62 kişiye 37 milyon 685 bin TL tutarında idari para cezası tesis edildi.”

Akpınar, kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine kulak asılmaması gerektiğini söyleyerek, “Manipülatörlerden en etkin korunmanın, kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine ve spekülasyonlara kulak asmamak olduğunu aksi taktirde büyük zararlara neden olabileceğini, manipülasyon yaparak suç işleyen kimselerden uzak durulması, bu kişilerin SPK’ya şikayet edilmesi ve kapalı gruplardaki yönlendirmelere göre hep birlikte hareket edip bilmeden bu suça ortak olunmaması gerekmektedir” dedi.

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