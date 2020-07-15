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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'nin kentsel dönüşüm daireleri ihale ile satıldı

İHA

Melikgazi Belediyesi açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 38 adet kentsel dönüşüm dairesinin satışını yaptı. İhale sonucu elde edilen gelir ile belediye bütçesine 9 milyon 977 bin TL katkı sağlandı.

Melikgazi'nin kentsel dönüşüm daireleri ihale ile satıldı

Melikgazi Belediyesi açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 38 adet kentsel dönüşüm dairesinin satışını yaptı. İhale sonucu elde edilen gelir ile belediye bütçesine 9 milyon 977 bin TL katkı sağlandı.
İhale öncesi bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün ihalemizi korona virüs önlemi kapsamında açık otoparkımızda sosyal mesafeye dikkat ederek yaptık. Katılımcılara maske dağıttık ve sosyal mesafeye dikkat ettik. Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 38 adet kentsel dönüşüm dairemiz satışa sunuldu. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan 38 adet lüks oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali ve Anbar Mahallelerine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacak. Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza Cenabı Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, evleri hayırlı olsun” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, herkese açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi’ye yatırımlar için gelir sağlandığını belirterek ihalede en düşük dairenin 184 bin TL’den, en yüksek dairenin ise 298 bin TL’den sahiplerini bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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