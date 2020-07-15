Kayserispor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 33'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerindeki idmanın ilk kısmında futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Futbolcular ardından çift kale maç oynadı. Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-07-15 12:00:56



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