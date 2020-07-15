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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

İHA

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor ile arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 33. hafta karşılaşmasını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında 19 Temmuz 2020 Pazar günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 21.00’de oynanacak olan Medipol BaşakşehirHes Kablo Kayserispormaçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Medipol Başakşehir Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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