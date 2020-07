“15 Temmuz Destanı” 4 yaşında

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Develi Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek ve çok kalabalık olmayacak şekilde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Çarşı Cami İmam hatibi Fatih Arslan’ın Kur’anı Kerim tilavetinde bulunduğu program İlçe Vaizi Mahmut Sami Göksun’un ettiği duayla devam etti.

Covid19 salgınından dolayı bu sene sınırlandırılmış bir anma şeklinde program düzenlendiğini belirterek konuşmalarına başlayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “15 Temmuz Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil edecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Yerli ve yabancı emperyalistlerin işbirliğiyle kalkışılan o darbe teşebbüsü; vatanına, devletine, ezanına ve bayrağına sahip çıkan kahraman milletimizin göğüslerine tanklara siper ederek geri püskürtüldü. Çanakkale ruhunun bu topraklarda hala taze olduğunu gösteren aziz milletimize ve o gece canıyla, kanıyla mücadele eden şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hainler şunu iyi bilsinler ki her bir Türk evladının vatan nöbeti devam etmektedir” dedi.

Vatanı bölmek isteyen hainlerin her zaman var olduğunu bundan sonra da var olacağını dolayısıyla her bir Türk evladının uyanık olması gerektiğini vurgulayan Develi Kaymakamı Murat Duru ise, “Sureti Hak’tan görünerek, kutsal değerlerimizle bu vatanın evlatlarını yine bu vatana düşman eden hain FETÖ terör örgütü eşine az rastlanır bir ihanetle bu aziz millete kast etmek istemiştir. Tarihi şan ve şerefle dolu bu aziz millet bu hain şebekeye gerekli dersi hemen o gecesinde vermiş ve bu topraklarda ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya en güzel şekilde öğretmiştir. Bu vesileyle bir kez daha o gecede şehit düşmüş kardeşlerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyor, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Develi Belediyesi tarafından 15 Temmuz gecesi ülkemiz genelinde ve Develi’de nelerin yaşandığını anlatan video gösteriminin ardından program sona erdi.

