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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTB ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı

İHA

Kayseri Ticaret Borsası(KTB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, Covid19 sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik, denetimden geçen firma ve kurumlara verdiği 'Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi'ni aldı.

KTB ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı

Kayseri Ticaret Borsası(KTB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, Covid19 sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik, denetimden geçen firma ve kurumlara verdiği 'Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi'ni aldı.
KTB Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Bağlamış’a belgeyi TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş takdim etti. KTB Başkanı Recep Bağlamış konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:
“Covid19’un başladığı ilk günden bugüne kadar aldığımız tedbirleri bu belge ile tescillemiş olduk. Önce insan sağlığı diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmet vermeye ediyoruz.İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden hizmet veren kurumumuz, COVID19 önlemleri kapsamında “Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” almayı hak kazandı. TSE uzmanları tarafından yapılan denetimler neticesinde, Kayseri Ticaret Borsası, Korona virüs pandemisine karşı çalışanları ve ziyaretçilerine karşı aldığı önlemleri “TSE Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” ile tescillendi. Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin hemen ardından aldığı önlemleri hızla hayata geçiren Kurumumuz, hem üyelerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumuştur. TSE uzmanları, tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Yapılan denetimler sonucunda Kayseri Ticaret Borsası, “Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi”ni almaya hak kazandı. Borsamıza faydalı olacağına inandığımız bu belgenin uluslararası geçerliliğinin olması ayrı bir önem arz ediyor. Vakaların artmaması için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeliyiz. Ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatmasını diliyoruz. Belge içinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. “
TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş da yaptığı açıklamada, “Türk Standartları Enstitüsü işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ve işlemlerin yürütülüp yürütülmediği yönünde talep eden kuruluşlara denetimini yapmaktadır. Belgelendirme faaliyetini de gerçekleştirmektedir. Üretim sektörü dışında hizmet kapsamında Ticaret Borsamızın aynı zamanda üyelerinin de sosyal bilincini artırmak gibi; bu süreçte halkımızın hijyen, maske, sosyal mesafe uyumu çok önemli işletmede çalışanlarıyla beraber bu süreci bir plan dahilinde etkin bir şekilde yürütmesine örnek olacak bir çalışmayı gerçekleştirdiler. Ekibimiz buradaki denetimlerini tamamladı. Yürütme komitemiz de belge verilmesine onay verdi. Bu çerçevede Ticaret Borsamızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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