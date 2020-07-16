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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç demokrasi nöbetinde

İHA

Başkan Büyükkılıç demokrasi nöbetinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 4’üncü yıl döneminde Kayserililerle birlikte yine Cumhuriyet Meydanı’ndaydı. Meydanda düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “İhanetin böylesi görülmemiştir ama bu millet yeri geldiğinde gerekli dersi vermesini de bilmiştir. İşte bundan 4 sene önce burada 100 binler toplanmış, sabahlara kadar nöbetler tutmuş, ihanet şebekelerine gereken hesabı ödetmiştir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz 2016’daki devlet hain FETÖ darbe girişimini unutturmamak için ihanetin 4’üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programlara katıldı. Törene, Vali Şehmus Günaydın ve Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte tüm il protokolü ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz 2016’da Cumhuriyet Meydanı’nda yüzbinlerle birlikte hainlere karşı durduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda, birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yaptı. Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyetimize kastedenler, vatanımıza kast edenler, demokrasiye kast edenler bu ülkeyi yok etmek, parçalamak için ihanet şebekesi olarak karşımıza çıkanlar, maksatlarına ulaşamamışlardır. Elhamdulillah, hileleri tuzakları başlarına geçmiştir. Bu millet Cenabı Allah’a sığınmıştır. Bu mazlum millet kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında devletimize, milletimize, dinimize, inancımıza kültürümüze sahip çıkmaktan başka hiçbir arzusu olmayan bu şerefli millete ihanet eden, ihanet şebekesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları önderliğinde, bu millet ay yıldızlı Türk bayrağıyla el ele gönül gönüle adeta ‘Çanakkale geçilmez’ anlayışıyla, uçaklara göğüslerini siper etmiş, tankları durdurmuş ve gereken dersi vermiştir” diye konuştu.
Her zaman asker ocağını peygamber ocağı olarak gördüklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler yaşımızın gereği 12 Eylül’leri ,28 Şubat’ları, 27 Mayıs’ları , 12 Mart’ları gördük. Bu millet her zaman asker ocağını peygamber ocağı olarak nitelendirdi. Yapmış oldukları müdehaleleri hiçbir zaman içine sindiremese de ihanetin bu şeklini hiçbir zaman görmedi. Askerimizi kullanmak isteyenler, polisimizi kullanmak isteyenler, yargıyı kullanmak isteyenler, basını kullanmak isteyenler bedelini ödedi. Dış güçler Türkiye’deki kuklalarıyla onların adeta buradaki sözcülüğüne soyunan ihanet şebekeleri, meclisimizi, külliyemize, emniyet binamızı, mit binasını bombalamış kısacası kendi evlatlarını bombalamış, analarına ve babalarına kurşun sıkmıştır. İhanetin böylesi görülmemiştir ama bu millet yeri geldiğinde gerekli dersi vermesini de bilmiştir. İşte bundan 4 sene önce burada 100 binler toplanmış sabahlara kadar adeta nöbetler tutmuş ve ihanet şebekelerine gereken hesabı ödetmiştir. Şükürler olsun Yarabbi . Vatanımıza dil uzatanlar, bayrağımıza dil uzatanlar, vatanımızı bölmeye çalışanlar, devletimizi yok etmeye çalışanlar, bu ülkeyi Suriye, Mısır sananlar bu ülkeyi başka ülkelerle karıştıran o ihanet şebekeleri maksadına ulaşamamışlardır."
Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin dayanışmanın en büyük ilacı olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, bu duygularla milletin sokaklara döküldüğünü ve birbirlerine kenetlendiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Birbirimize kenetlendik. ‘Evet biz buradayız. Bu cesetlerimizin üzerinden geçilir ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz. Ama bu vatanı böldürmeyiz. Bu vatana ihanet ettirmeyiz’ dedik. 251 tane şehit verdik. Cenabı Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. 3 bine yakın gazimiz oldu. Cenabı Allah acil şifasıyla o kardeşlerimizi aramıza döndürdü varsa hala tedavi olanlar Allah’ım şifalarını eksik eylemesin. O gece şehit olan kardeşlerimizin şahsında, gazilerimizin şahsında tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Cenabı Allah onları bizim için şefaatçi eylesin diyoruz. Mücadele de peygamberimize yoldaş olan arkadaş olan komşu olan şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine Cenabı Allah bizleri korusun” diye konuştu.
Kayseri’nin bu süreçte, siyasi partilerle, sivil toplum kuruşlarıyla, teşkilatlarla ve 100 binlerce Kayserililerle meydanları doldurduklarını ve bu sınavı en iyi şekilde geçtikleri anlatan Başkan Büyükkılıç, “Kayserimiz bir başka güzel hayırseveriyle, ekonomiye olan katkısıyla milli duygularıyla, değerlerimize sahip çıkışıyla, inancımıza sahip çıkışıyla çok başka. Kayserimiz ve Kayserili hemşerilerimiz bir başka güzel. Sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet sizinle ayakta kalacaktır. O açıdan sizleri sırtımızda taşısak az. Bizlere olan güveninize layık olmaya çalışıyoruz. Siyasi partiler olarak değişik görüşlere sahip olabiliriz. Ancak söz konusu vatan olunca, söz konusu bayrak olunca, söz konusu Türkiye Cumhuriyeti olunca söz konusu devletimiz olunca hiçbir zaman ona müsaade etmiyor, karşı duruyor ve buradayız diyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah’a emanet olun diyorum” dedi. Cumhuriyet Meydanı’nda konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın ise , “Bundan 4 yıl önce 15 Temmuz akşamında FETÖ hain terör örgütünün alçak darbe girişimin karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan ellerinden sadece şanlı bayrağımız olan milletimiz irademize, özgürlüğüne sahip çıktı” dedi. AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü 4 sene önce bugün sizlerin, bizlerin olduğu gibi ülkemize, milletimize, bayrağımıza sahip çıkarak kutluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi Allah’a hamd ediyoruz” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra tüm protokol ve Kayserililerle beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz konuşmasını dinledi. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenden sonra, Kayseri Erciyes Holding’in ürettiği 120 öğrencinin taşıdığı 3 bin 40 metrekare alanı kapsayan en büyük Türk Bayrağı’nı açtığı Kadir Has Stadyumu’na gitti ve orada yaptığı konuşmada ülkenin birlik ve beraberliğini vurguladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bütün gün etkinliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ve milli sporcular ile beraber Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başlayan 15 Temmuz Sancak Koşusu’na katıldı. Sivas Bulvarı’nda başlayan koşu, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.
Tüm etkinliklerden sonra Kayseri'de okunan sala esnasında vatandaşlarla birlikte Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri de demokrasi nöbetinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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