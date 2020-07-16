Yahyalı’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

İHA

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Yahyalı’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.
İlçenin 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Programa, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için okunan Kuranı Kerim ve ardından Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı tarafından yapılan dua ile devam edildi.
Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasının izlenilmesinin ardından halka hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Cenabı Allah bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşatmasın. Tarihin en alçak darbesini engelleyen bir nesil olma fırsatını bize veren Allah’a hamd olsun.” dedi.
Başkan Öztürk; “15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken; tüm gazilerimizi hürmet, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara dualar ediyoruz. İlçemizden Sayın Cumhurbaşkanımızı saygı, hürmet ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Koca yürekli Cumhurbaşkanımız, Fatihin emaneti, Ayasofya Camisini ibadete açmasıyla tebrik ediyor, kendisini kutluyoruz. İlçemiz adına, sizler adına, Allah uzun ömürler versin diyoruz. . 15 Temmuz direnişin miladıdır. 15 Temmuz, sela okuyanların, bela okuyanlara galip geldiği gecedir. 15 Temmuz, birliğe ve dirliğe kurşun sıkılan gecedir. 15 Temmuz, dehşetten destan yazılan gecedir. Darbe diye planlanan ama Allah’ın “Zafer Destanı” yazdığı gecedir. 15 Temmuz, kendi selasını duyup, şehadete koşanların destanıdır. 251 şehadet mührünün basıldığı gecedir. O gün, sen ben yoktu. O gün sadece biz vardı. Türkiye, büyük bir meydandı. İşte siz, bu en güzel meydandaydınız. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın ve hainlerin şah damarını keseriz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet için yaşarız.” diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında; “ Bu ülkenin ve bu devletin istismar edilecek hiçbir alanının olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında belirttiği gibi; “Bizim düşmanlarımız yeminli.” Yani bir şekilde bu toprakları bizden almak, bize huzurlu bir hayat vermemek için yeminliler. Bu ülkedeki insanların yaşının vatanperverlikle hiçbir ilişkisi yok. Bizim vatanperverliğimiz doğduğumuz da başlıyor. 15 yaşındaki bir çocuğun Almanya’da, Amerika’da, İngiltere’ de vatanperverliğiyle ilgili bir şey izah edemezsiniz ama bizim ülkemizde bu çok açık. Bizim ülkemizde, insanlar ezanla doğuyor. Bu nedenle bizim insanımıza dini ve vatanperverliği anlatmaya gerek yok. Ben şuna inanıyorum. 15 Temmuz’ da pek çok insanın emeği var. En başta liderimiz, Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı var. Sonra okunan selalar var. İnsanların önem verdiği, değer verdiği her şey var. Ama bir de Cenabı Hakkın koruması var. Bundan hiç şüpheniz olasın. Hayat Hak’la Batılın mücadelesidir. Elbette ki Allah’ın bize sözü, Hak mutlaka galip gelecektir. Bu ülkede insanlar, Hak’kın yolunda olan insanlar. Dolayısıyla da bu ülkedeki insanlar hiçbir zaman mağlup olmayacaktır. Bizim insanımızın damarına dokunursanız, ne olacağını kestiremezsiniz. 15 Temmuz da da hainler insanlarımızın damarına dokundu. Ve ne olduklarını gördü. Şuan da itibarsız, beş parasız bir kenarda hayatlarını çürütüyorlar. Bunlara acıyacak, merhamet edecek halimiz yok. Sonuçta edenin karşılığını, cezasını görmesi gerekiyor. 15 Temmuz terör saldırısına katkı sunmuş, bir şekilde içinde bulunmuş her insana devlet hak ettiği cezayı verdi. Bunlara acıyacak halimiz yok. Ülkesine, vatanına ihanet etmiş insanın neresine acıyacaksınız. Biz Müslümansız. Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından program, şiirler, ezgiler ve marşlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi
YEREL HABERLER Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü
Şehir Hastanesi önündeki kavşakta sona gelindi
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi önündeki kavşakta sona gelindi
Göçerler bin yıllık yöntemle ekonomiye katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Göçerler bin yıllık yöntemle ekonomiye katkı sağlıyor
Kayserisporlu Bernard Mensah: "Kümede kalacağımıza inanıyoruz"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Bernard Mensah: "Kümede kalacağımıza ...
Başkan Büyükkılıç demokrasi nöbetinde
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç demokrasi nöbetinde
KTB ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı
YEREL HABERLER KTB ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı
Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş'tan iki hayır birden Türkiye'de adına en çok okul yapılan tek insan olan Osman Ulubaş'ın yaptırdığı 7. ve 8. okulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş'tan iki hayır ...
Bunalıma giren genç kız 7. kattan atladı
YEREL HABERLER Bunalıma giren genç kız 7. kattan atladı
Melikgazi yeni tiyatro salonuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Melikgazi yeni tiyatro salonuna kavuşuyor
Kayseri'de 1 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 kilo esrar ele geçirildi
Bünyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Bünyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Başkan Çolakbayrakdar: "Teşekkürler Kayseri"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Teşekkürler Kayseri"
“15 Temmuz Destanı” 4 yaşında
YEREL HABERLER “15 Temmuz Destanı” 4 yaşında
KAYÜ’de online ‘15 Temmuz Gecesinin Manevi Dinamikleri’ konferansı
YEREL HABERLER KAYÜ’de online ‘15 Temmuz Gecesinin Manevi ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: ...
Kayseri'de şehitler için sela okundu
YEREL HABERLER Kayseri'de şehitler için sela okundu
Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri'de üretildi
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri'de üretildi
Kayseri’de ’15 Temmuz Sancak Koşusu’ tamamlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de ’15 Temmuz Sancak Koşusu’ tamamlandı
Dünyadaki en büyük Türk bayrağı Kayseri'de açıldı 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 3 bin 38 metrekare ve 418 kilo ağırlığında Türk bayrağı açıldı
YEREL HABERLER Dünyadaki en büyük Türk bayrağı Kayseri'de açıldı 15 ...
Kayseri Meydanı’nda ‘Demokrasi Nöbeti’ başladı Vali Günaydın: “Bu girişimi gelecek nesillere aktararak, bu hainlerin de unutulmamasını sağlamalıyız”
YEREL HABERLER Kayseri Meydanı’nda ‘Demokrasi Nöbeti’ başladı Vali ...
Memur - Sen’den şehitlik ziyareti Memur-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan: “Hesapları kirli, elleri kanlı darbecileri lanetliyoruz”
YEREL HABERLER Memur - Sen’den şehitlik ziyareti Memur-Sen Kayseri 1 ...
15 Temmuz'un 4. senesinde şehitler dua ve ziyaretlerle anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz'un 4. senesinde şehitler dua ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X