Yahyalı’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

İlçenin 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programa, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için okunan Kuranı Kerim ve ardından Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı tarafından yapılan dua ile devam edildi.

Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasının izlenilmesinin ardından halka hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Cenabı Allah bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşatmasın. Tarihin en alçak darbesini engelleyen bir nesil olma fırsatını bize veren Allah’a hamd olsun.” dedi.

Başkan Öztürk; “15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken; tüm gazilerimizi hürmet, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara dualar ediyoruz. İlçemizden Sayın Cumhurbaşkanımızı saygı, hürmet ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Koca yürekli Cumhurbaşkanımız, Fatihin emaneti, Ayasofya Camisini ibadete açmasıyla tebrik ediyor, kendisini kutluyoruz. İlçemiz adına, sizler adına, Allah uzun ömürler versin diyoruz. . 15 Temmuz direnişin miladıdır. 15 Temmuz, sela okuyanların, bela okuyanlara galip geldiği gecedir. 15 Temmuz, birliğe ve dirliğe kurşun sıkılan gecedir. 15 Temmuz, dehşetten destan yazılan gecedir. Darbe diye planlanan ama Allah’ın “Zafer Destanı” yazdığı gecedir. 15 Temmuz, kendi selasını duyup, şehadete koşanların destanıdır. 251 şehadet mührünün basıldığı gecedir. O gün, sen ben yoktu. O gün sadece biz vardı. Türkiye, büyük bir meydandı. İşte siz, bu en güzel meydandaydınız. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın ve hainlerin şah damarını keseriz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet için yaşarız.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında; “ Bu ülkenin ve bu devletin istismar edilecek hiçbir alanının olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında belirttiği gibi; “Bizim düşmanlarımız yeminli.” Yani bir şekilde bu toprakları bizden almak, bize huzurlu bir hayat vermemek için yeminliler. Bu ülkedeki insanların yaşının vatanperverlikle hiçbir ilişkisi yok. Bizim vatanperverliğimiz doğduğumuz da başlıyor. 15 yaşındaki bir çocuğun Almanya’da, Amerika’da, İngiltere’ de vatanperverliğiyle ilgili bir şey izah edemezsiniz ama bizim ülkemizde bu çok açık. Bizim ülkemizde, insanlar ezanla doğuyor. Bu nedenle bizim insanımıza dini ve vatanperverliği anlatmaya gerek yok. Ben şuna inanıyorum. 15 Temmuz’ da pek çok insanın emeği var. En başta liderimiz, Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı var. Sonra okunan selalar var. İnsanların önem verdiği, değer verdiği her şey var. Ama bir de Cenabı Hakkın koruması var. Bundan hiç şüpheniz olasın. Hayat Hak’la Batılın mücadelesidir. Elbette ki Allah’ın bize sözü, Hak mutlaka galip gelecektir. Bu ülkede insanlar, Hak’kın yolunda olan insanlar. Dolayısıyla da bu ülkedeki insanlar hiçbir zaman mağlup olmayacaktır. Bizim insanımızın damarına dokunursanız, ne olacağını kestiremezsiniz. 15 Temmuz da da hainler insanlarımızın damarına dokundu. Ve ne olduklarını gördü. Şuan da itibarsız, beş parasız bir kenarda hayatlarını çürütüyorlar. Bunlara acıyacak, merhamet edecek halimiz yok. Sonuçta edenin karşılığını, cezasını görmesi gerekiyor. 15 Temmuz terör saldırısına katkı sunmuş, bir şekilde içinde bulunmuş her insana devlet hak ettiği cezayı verdi. Bunlara acıyacak halimiz yok. Ülkesine, vatanına ihanet etmiş insanın neresine acıyacaksınız. Biz Müslümansız. Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, şiirler, ezgiler ve marşlarla devam etti.

