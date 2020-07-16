ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Online “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sergi ve konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Online “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sergi ve konseri

İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında online sergi ve konser etkinliği düzenlendi.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Online “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sergi ve konseri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında online sergi ve konser etkinliği düzenlendi.
ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet çalışmalarından oluşan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne atfedilen sanal sergi ve konser etkinliği düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanatın dilinden demokrasi, milli birlik ve beraberlik kavramını evrensel bir ruhla işlediği sergi 31 Temmuz 2020 tarihine kadar online olarak ziyarete açık kalacak.
ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, sergi ve konser etkinliğine http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/15Temmuz adresinden ulaşılabileceğini söyledi.
Dekan Prof. Dr. Aygül Aykut, “Etkinlikle güzel sanatlar öğrencileri geleceğin inşasında üzerlerine düşen görevleri milli şuur ve beraberlik duygusuyla vatan ve milletin bütünlüğü için gururla yerine getirmektedir. Bizler dört yıl süren sanat eğitimi sürecinde öğrencilerimizle birlikte milli şuur bilincini yerelden evrensele taşımak ve yaymak amacındayız. Bu inançla topyekûn millet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas’ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi
YEREL HABERLER Talas’ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi
LGS birincilerinden Yurdakul: Başarıda düzenli ders çalışmak önemli
YEREL HABERLER LGS birincilerinden Yurdakul: Başarıda düzenli ders ...
DEAŞ şüphelisi Suriyeli 3 kardeş, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi Suriyeli 3 kardeş, adliyeye sevk ...
Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi
YEREL HABERLER Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi
Yahyalı’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
YEREL HABERLER Yahyalı’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü
Şehir Hastanesi önündeki kavşakta sona gelindi
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi önündeki kavşakta sona gelindi
Göçerler bin yıllık yöntemle ekonomiye katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Göçerler bin yıllık yöntemle ekonomiye katkı sağlıyor
Kayserisporlu Bernard Mensah: "Kümede kalacağımıza inanıyoruz"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Bernard Mensah: "Kümede kalacağımıza ...
Başkan Büyükkılıç demokrasi nöbetinde
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç demokrasi nöbetinde
KTB ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı
YEREL HABERLER KTB ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı
Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş'tan iki hayır birden Türkiye'de adına en çok okul yapılan tek insan olan Osman Ulubaş'ın yaptırdığı 7. ve 8. okulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş'tan iki hayır ...
Bunalıma giren genç kız 7. kattan atladı
YEREL HABERLER Bunalıma giren genç kız 7. kattan atladı
Melikgazi yeni tiyatro salonuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Melikgazi yeni tiyatro salonuna kavuşuyor
Kayseri'de 1 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 kilo esrar ele geçirildi
Bünyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Bünyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Başkan Çolakbayrakdar: "Teşekkürler Kayseri"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Teşekkürler Kayseri"
“15 Temmuz Destanı” 4 yaşında
YEREL HABERLER “15 Temmuz Destanı” 4 yaşında
KAYÜ’de online ‘15 Temmuz Gecesinin Manevi Dinamikleri’ konferansı
YEREL HABERLER KAYÜ’de online ‘15 Temmuz Gecesinin Manevi ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: ...
Kayseri'de şehitler için sela okundu
YEREL HABERLER Kayseri'de şehitler için sela okundu
Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri'de üretildi
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri'de üretildi
Kayseri’de ’15 Temmuz Sancak Koşusu’ tamamlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de ’15 Temmuz Sancak Koşusu’ tamamlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X