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TOHM Sporcularından anlamlı

İHA

Kayseri TOHM yüzme sporcuları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiler.

TOHM Sporcularından anlamlı

Kayseri TOHM yüzme sporcuları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler.
Kayseri TOHM Yüzme sporcuları, 6 Temmuz itibariyle Niğde’de 2 aylık kampa girdi. 20 sporcu, 3 antrenör, 1 masör ve koordinatör 2 ay boyunca Niğde Olimpik Yüzme Havuzunda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyorlar.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, hain darbe girişiminde şehit olan kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek, dua ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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