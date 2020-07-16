TOHM Sporcularından anlamlı

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Kayseri TOHM yüzme sporcuları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler.

Kayseri TOHM Yüzme sporcuları, 6 Temmuz itibariyle Niğde’de 2 aylık kampa girdi. 20 sporcu, 3 antrenör, 1 masör ve koordinatör 2 ay boyunca Niğde Olimpik Yüzme Havuzunda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyorlar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, hain darbe girişiminde şehit olan kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek, dua ettiler.

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