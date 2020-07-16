LGS birincilerinin 6'sı Kayseri'den

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Kayserili 6 öğrenci, Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'da (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye Birincileri arasına girmeyi başardı.

Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 milyon 472 bin 88 öğrenci ter döktü. LGS'de sorulan bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 181 oldu. Kayseri'de ise 3'ü Kocasinan ilçesinde olmak üzere 6 öğrenci, 90 soruya doğru cevap vererek Türkiye şampiyonu oldu.

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