Silahla intihar girişiminde bulunan şahıs polisi harekete geçirdi

Kayseri'de silahla intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmek için polis ekipleri harekete geçti. Polisler çelik yelek giyerek ikna çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde, eşi ile sorunları olduğu öğrenilen Mehmet isimli şahıs evdeki silahı aldı ve intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının ve komşularının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sokak araç giriş ve çıkışına kapatılırken, çelik yelek giyen polis ekipleri şahsı ikna çalışmalarına başladı.

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