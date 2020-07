Milli Eğitim Müdürü Ekinci, “Başarının ölçütü akademik sıralama değildir” Ekinci, “Devlete hizmet eden makamlar bundan sonra da var olacaktır”

Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, LGS sınavında Kayseri’den 6 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki değişiklikler ile ilgili ise, “Bu bir bayrak değişimidir. Devlete hizmet eden, millete hizmet eden değişik makamlar vardır. Bu makamlar bundan sonra da var olacaktır” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “LGS’ye giren tüm öğrencilerimize ben teşekkür ediyorum" diyerek her sınavın olduğu gibi LGS sınavının da bir sıralaması olduğunun altını çizdi. Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Böyle bir sıralama yapılmak zorunda" ifadesinde bulunarak, "Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak tüm sorulara cevap veren öğrencilerimizin sayısında azalma oldu. Türkiye genelinde 181 tane tüm sorulara cevap veren öğrencimiz var. Kayseri’de de 6 öğrencimiz var. Türkiye birinciliğini paylaştılar. Özellikle şunu söyleme istiyorum. Başarının ölçütü hiçbir zaman akademik sıralamalar değildir. Gerçek başarı hayatta öğrencilerimizin çocuklarımızın mutlu olabilecekleri severek yapacakları meslek sahibi olmaları. Ailelerine ve ülkelerine faydalı olabilecek bir gelecek kurabilmeleridir gerçek başarı" diye konuştu.

"Biz büyük bir çoğunluktan gözümüzü küçük bir azınlığı hedefliyoruz. 6 birincimiz var ama 30 bine yakın öğrencimiz sınava girdi. 6 tanesi başarılı ise diğerleri başarısız mı? Şunu çok net olarak ifade ediyorum bizim tüm öğrencilerimiz başarılıdır" diyen Ekinci, "Bu 6 öğrencimizi akademik olarak tebrik ediyorum. Büyük bir aşarı ancak diğer öğrencilerimizi de bu manada unutmamak gerekiyor. Ailelere seslenmek istiyorum; çocuklarımız bizim her şeyimiz. Her ailenin çocuğu da o ailenin gönlünde birincidir. Biz çocuklarımızı mutlu bir geleceğe yöneltmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İnşallah bu çocuklarımızla da başarı hikayelerini anlatacak şekilde bir araya geleceğiz. Çocuklarımızı ben de tanımak istiyorum. Tüm sorulara cevap vererek bu sınavdan çıkabilmek gerçekten çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

Kayseri'deki İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki değişikliklerin sorulması üzerine ise Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci şu ifadelerde bulundu:

"Bu bir bayrak değişimidir. Devlete hizmet eden, millete hizmet eden değişik makamlar vardır. Bu makamlar bundan sonra da var olacaktır. Bu konumlar baki olacaktır ama bu konumlarda olanlar zaman zaman değişeceklerdir. Benim şu anda benim Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığım bu koltuk bana geçici olarak verilmiş bir emanettir. Bu herkes için geçerlidir. Önemli olan bu emanete, görev verildiği süre içinde gereğini yapabilmektir. Zaman zaman bu tür değişiklikler olabilir. Bunlar başarı ya da başarısızlık ölçütleri değildir. Bakanlığımızın takdiri ile yapılan iş ve işlemlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan iş ve işlemlerdir.

Ben bu güne kadar görev yapan tüm arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Kayseri’ye, öğrencilerine ve eğitimine katkı verdiler. Kayseri’nin derdi ile dertlendiler. Bu gün itibariyle görevlerini başka arkadaşlara devrettiler. Yerlerine gelecek olan arkadaşlarımızla bayrağı daha da ileriye götürmek için hep beraber elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Görev yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Göreve yeni başlayacak olan arkadaşlarıma da görevlerinde başarılar diliyorum.”

