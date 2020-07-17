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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç Yavru Vatan’da

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Toplu Taşıma Sistemi Reform ve Kurumsallaşma Projesi'nin yürütülmesi kapsamında KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile protokol imzaladı. Başkan Büyükkılıç, yavru vatan temasları kapsamında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Büyükelçi Ali Murat Başçeri ile de bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç Yavru Vatan’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Toplu Taşıma Sistemi Reform ve Kurumsallaşma Projesi’nin yürütülmesi kapsamında KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile protokol imzaladı. Başkan Büyükkılıç, yavru vatan temasları kapsamında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Büyükelçi Ali Murat Başçeri ile de bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesine yönelik bir süreden beri sürdürülen görüşmeler sonuçlanarak, işbirliğine yönelik protokol imzalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Kayseri’ye gelen heyet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etmiş ve Kıbrıs’taki toplu taşımanın modernleştirilmesi için işbirliği talebinde bulunmuşlardı. Bu doğrultuda Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı makamında ziyaret ederek, Ulaşım A.Ş.’nin yapacağı çalışmalarla ilgili protokol imzaladı. Başkan Büyükkılıç, yapılacak çalışmaların Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yavru Vatan Kıbrıs’a hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’nin yapacağı çalışmalarla ilgili protokolü imzaladıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bilgi, birikim ve deneyimleri Yavru Vatan’a da taşımak istediklerini ve bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti;
“Burada Ulaştırma Bakanlığımızda yaptığımız iyi niyet anlaşmasıyla Ulaşım Master Planı konusundaki gerekli destekleri ve görüşmelerimizi yaptık. Şimdi de Sayın Başbakanımıza nezaket ziyaretinde bulunuyoruz. Daha öncede kendileri Kayserimize teşrif etmişlerdi. Kayserimizde ağırlamıştık. Onun onuru yaşamıştık. Sağ olsun kendi evimizdeyiz. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak bilgi, birikim ve deneyimimizi ekibimizle birlikte buraya da taşımak istiyoruz ve bu konuda gerekli çalışmalar sürdürüyoruz.”
Kayseri’nin marka bir şehir olduğunu da anlatan Başkan Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri’nin değerlerini anlattı ve Kayseri’nin incisi olan Erciyes’te dört mevsim kayak yapıldığını da belirtti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretin sonunda Kayserililerin sevgi ve selamlarını Yavru Vatan’a getirdiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da, “Kayseri’ye gelmek bizim için çok mutlu edici bir hadiseydi. Kayseri’yi önemli bir ticaret merkezi. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC her anlamda bağlarının güçlenmesi elbette ki çok önemli. Kayseri’nin tecrübeleri, sanayisi, turizmi, diğer alanlardaki başarıları dahil bütün bunlardan yararlanmak ve faydalanmak bizler için büyük bir imtiyazdır. Bu yakınlığımızın büyük bir şekilde giderek artıyor olması beni son derece mutlu etmektedir. Sizlerin daveti üzerine mart ayında pandemi öncesi ziyaret etme imkanı bulmuştum. Bu süre içinde şahsıma ve heyetime göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tekrar tekrar teşekkür ederim” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları kapsamında, aynı zamanda Kayserili olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç ile Eroğlu arasında 'Kayseri' konulu sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşti. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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