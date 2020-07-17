Komşusunun kızına cinsel istismarla suçlanan yöneticiye 6 yıl 8 ay hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de komşusunun kızı D.G.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan apartman yöneticisi Orhan A. (60), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesindeki bir apartmanda yaşayan H.S., geçen yıl 7 Temmuz günü kuaföre giderken kızını bina yöneticisi olan Orhan A.'nın evine bıraktı. Ancak bir süre sonra küçük kız, rehber öğretmenine Orhan A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. Bunun üzerine Orhan A., gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Orhan A. hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında, Orhan A., hazır bulundu. Tutuksuz sanık Orhan A., çocuğun annesi H.S.'nin 4 aylık aidatı ödemediğini, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Hiç bir zaman böyle bir şey yapmadım. Uyku apnesi hastasıyım. Maskemi taktım. Kendim can derdindeyim. Şimdi bile zor nefes alıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu olay bana atılan bir iftiradır" dedi.

Mahkeme, Orhan A.'yı, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-07-17 16:29:22



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