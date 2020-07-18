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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor umutlu gidiyor

İHA

Hes Kablo Kayserispor, yarın lig lideri ile oynayacağı maça umutlu gidiyor.

Kayserispor umutlu gidiyor

Hes Kablo Kayserispor, yarın lig lideri ile oynayacağı maça umutlu gidiyor.
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını bugün gerçekleştirip İstanbul'a gidecek. Sarı Kırmızılılar, lig lideri ile deplasmanda oynayacağı maçtan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Sahasında Gaziantep FK ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, son 2 haftada toplayacağı puanlar ile kümede kalmayı başarmak istiyor. Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, "Kolay olmayacak. Zor bir maç oynayacağız. Puanla dönmek istiyoruz" dedi.
Hes Kablo Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo bu maçta forma giyemeyecek. Kart cezası biten Gustavo Campanharo ise takımındaki yerini alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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