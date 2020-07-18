Av tüfeği ile babasına ateş etti; kahvede oturan 3 kişiyi yaraladı



Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde tartıştığı babası Nur Halil Keleş'e (61) av tüfeği ile ateş açan Değer Keleş (22), bu sırada kahvehanede oturan 3 kişiyi yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi´nde meydana geldi. Değer Keleş, babası Nur Halil Keleş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Değer Keleş, av tüfeğini aldı, evden çıkıp kaçan babasının peşine düştü. Değer Keleş, mahallede kahvehane önünde gördüğü babasına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanede oturan Metin Şerefoğlu (60), Mustafa Serin (50) ve Duran Yılmaz'a isabet etti. Nur Halil Keleş ise, yara almadan kurtuldu.

Çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Değer Keleş ise, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Değer Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA

2020-07-18 15:19:30



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