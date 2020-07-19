Başakşehir ile Kayserispor 22.randevuda

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 22.kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor 19 Temmuz Pazar günü 3 puan mücadelesi verecek. İstanbul'daki müsabakada iki takım 22. kez karşı karşıya gelecek.
2 takım arasında bugüne kadar oynanan 21 maçta 11 kez Medipol Başakşehir kazanırken 5 kez de Hes Kablo Kayserispor kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir, 28 gol atarken Kayserispor ise 17 gol attı.
İki takım arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 KayserisporBaşakşehir 14
2018/2019 KayserisporBaşakşehir 11
2018/2019 BaşakşehirKayserispor 10
2017/2018 BaşakşehirKayserispor 31
2017/2018 KayserisporBaşakşehir 11
2016/2017 KayserisporBaşakşehir 01
2016/2017 BaşakşehirKayserispor 50
2015/2016 BaşakşehirKayserispor 10
2015/2016 KayserisporBaşakşehir 01
2012/2013 BaşakşehirKayserispor 00
2012/2013 KayserisporBaşakşehir 01
2011/2012 BaşakşehirKayserispor 10
2011/2012 KayserisporBaşakşehir 10
2010/2011 KayserisporBaşakşehir 32
2010/2011 BaşakşehirKayserispor 02
2009/2010 KayserisporBaşakşehir 11
2009/2010 BaşakşehirKayserispor 12
2008/2009 BaşakşehirKayserispor 10
2008/2009 KayserisporBaşakşehir 20
2007/2008 KayserisporBaşakşehir 12
2007/2008 BaşakşehirKayserispor 11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.