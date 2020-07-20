15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen tenis turnuvasına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları damga vurdu.

0715 Temmuz 2020 tarihleri arasında Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya 64 erkek, 16 kadın tenisçi katıldı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları kürsüyü boş bırakmadı. Verilen mücadelenin sonucunda kadınlar kategorisinde; İclal Durdu rakiplerini geride bırakarak birinci olurken; erkekler kategorisinde ise Korhan Özkalıpçı birinci oldu. Dereceye giren sporculara Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim SOMTAŞ tarafından kupa, madalya ve hediye çekleri taktim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türk Milleti için çok önemli bir gün olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ithafen sporun birleştirici yönünü ortaya koyarak düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Dereceye giren sporcular ise şöyle;

KADINLAR KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR

İclal Durdu

Gülay Bölükbaşı

Nilay Doğangüneş

ERKEKLER KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR

Korhan Özkalıpçı

Okan Kürşat Taştan

Hilmi Danışman

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