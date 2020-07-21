Ailece tehlikeli yolculuk

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Kayseri'de, trafikte elektrikli triportörün römorkunda ailece yapılan tehlikeli yolculuk görenlerin dikkatini çekti.

Kayseri Kocasinan Bulvarı'nda iki elektrikli triportör sürücülerin dikkatini çekti. Önde giden triportörün römorkunda 4 çocuk, arkadaki triportörün römorkunda ise 4 kadının bulunduğu tehlikeli yolculuk uzun süre devam etti.

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