Cami minaresinden atlayan genç, kırıklarla kurtuldu

Kayseri’de intihar etmek için cami minaresine çıkan bir genç, itfaiye minderine düşerek kırıklarla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.C.C.(20) isimli genç intihar etmek için bir caminin minaresine çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minarenin altına şişme minder açarken, polis ekipleri de ikna çalışmalarına başladı. Ekiplerin ikna edemediği genç, kendini minareden atarak itfaiyenin açtığı mindere düştü.

Vücudunda kırıklar oluşan genç, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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