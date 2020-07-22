Jandarma'dan makaron operasyonu

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1720 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesinde S.A.’ya ait tırda dedektör köpek yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda tır içerisine gizlenmiş vaziyette 86 paket içinde 1720 adet içine tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yetkililer, S.A. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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