Bilim Kurulu Üyesinden Kurban Bayramı için kritik uyarı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: “Bu bayramda alışılmış adetleri bırakıp, kapalı alanları tercih etmememiz gerekiyor” “Vaka sayısı beklediğimizin çok üzerinde artış gösteriyor” “Eylül, Ekim ayı gibi çok daha ciddi sıkıntılar olacak gibi duruyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim Kurulu Üyesinden Kurban Bayramı için kritik uyarı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: “Bu bayramda alışılmış adetleri bırakıp, kapalı alanları tercih etmememiz gerekiyor” “Vaka sayısı beklediğimizin çok üzerinde artış gösteriyor” “Eylül, Ekim ayı gibi çok daha ciddi sıkıntılar olacak gibi duruyor”

İHA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaklaşan kurban bayramında vatandaşların çok daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "Bu bayramda alışılmış adetleri bırakıp, kapalı alanları tercih etmememiz gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesinden Kurban Bayramı için kritik uyarı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: “Bu bayramda alışılmış adetleri bırakıp, kapalı alanları tercih etmememiz gerekiyor” “Vaka sayısı beklediğimizin çok üzerinde artış gösteriyor” “Eylül, Ekim ayı gibi çok daha ciddi sıkıntılar olacak gibi duruyor”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaklaşan kurban bayramında vatandaşların çok daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, “Bu bayramda alışılmış adetleri bırakıp, kapalı alanları tercih etmememiz gerekiyor” dedi.
Özellikle 20 40 yaş arası erişkin hastaların kendilerine çok fazla başvurduğunu ve vakaların beklenenin çok üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, “Biz yaz aylarında öngördüğümüz seviyede değiliz açıkçası. Çok daha az vaka bekliyorduk ama beklediklerimizin çok üzerinde vaka artışı yaşıyoruz şu anda. İnşallah tekrar Nisan ayındaki duruma dönmeyiz diyeceğim ama yavaş yavaş o döneme gidiyoruz gibi geliyor. Vaka sayısı artıyor ve burada da vatandaşlarımız önlemlere uymadı ki dikkatsizlikler göze çarpıyor. Tekrar vaka sayılarında artış var, zatürre olgularında artışların olduğunu görüyoruz ve 20 40 yaş arası genç erişkin hastaların çok daha fazla bizlere başvurduğunu gözlemlemeye başladık. Yaşlı hastalar risk grubu ve gerçekten de kaybettiğimiz vatandaşlar genellikle bu gruptan ortaya çıkıyor ancak gençlerle çok ciddi ve ağır vakalarla karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla özellikle bu iş üreten yaş grubu dediğimiz 20 40 yaş grubunun çok daha dikkatli davranması gerektiği kanaati ortaya çıkıyor. Aile kümelenmelerinden sonra şimdi de iş yeri kümelenmeleri geldi. Klasik düğün, nişan ve cenaze törenleri yine her zamanki gibi devam ediyor. Uyarılara rağmen burada bir gerileme görmedik maalesef. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Bu gidişle herhalde Eylül, Ekim ayında çok daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geleceğiz gibi duruyor” dedi.

"Bu bayramda adetler uygulanmamalı ve mesafeli durulmalı"
Virüsün insanlara sadece solunum yoluyla değil, temasla da geçebileceğinin altını çizen Çelik, “Kurban Bayramı’nda dini vecibelerimizden birini yerine getirmek için hazırlanıyoruz ama şu anda çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü Ramazan Bayramı’na sokağa çıkma kısıtlaması uygulanarak girmiştik ve orada vakalarda bir patlama görmedik. Şimdi bu durumda nasıl olacak diye düşünecek olursak, gerçekten sıkıntı yaşayacağımız aklımıza geliyor. Virüs insanlara temasla ve solunum yolu ile bulaşıyor. Dolayısıyla insanların el öpmek, sarılmak ve öpüşmek gibi bazı adetlerini bu bayramda uygulamaması lazım ve birbirlerine yakınlaşmamaları, konuşurken maskelerini çıkarmamaları gerekiyor. Artık pandemi denen olgu şudur, kimin covid olduğunu bilemezsiniz. Vakanın nereden çıkacağını bilemezsiniz ve bu yüzden de her an temkinli olmak zorundayız. Bunu korku anlamında söylemiyorum ancak çok basit kurallar bunlar. Tokalaşmayacağız, sarılmayacağız ve öpüşmeyeceğiz bu bayramda. Mesafemizi koruyacağız ama maske mutlaka olacak. Maske bu işin olmazsa olmazı buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ve usulüne uygun maske takılması lazım. Şu anda hava sıcak ve dışarıda gördüğümüz vatandaşlarda burunlarının açık olduğunu görüyoruz. Halbuki burun en önemli soluk alma yeri dolayısıyla asıl burunun kapatılması gerekiyor. Maalesef burada bir sıkıntı yaşıyoruz çünkü kendisi de biliyor ki burundan nefes alıyorum ağzımın kapalı olmasının bir anlamı yok diye ama burayı korumuyor maalesef. Dolayısı ile burnun kapalı olması lazım. Bayramlaşma için de kapalı ortamların tercih edilmemesi, mutlaka açık alanlarda birbirine mesafeli olarak tokalaşmadan, sarılmadan, öpüşmeden bayramlaşılmasında fayda var. İkramlar olacak bildiğimiz üzere. Kurban kesilecek çay, kahve ikram edilecek. Bu durumda da insanların maskelerini çıkaracaklarsa en az iki metre mesafeyi koruması lazım ve mümkünse açık alanda bu ikramlarda bulunmaları gerekiyor. Dolayısıyla kapalı alanlarda çok büyük risk alacağız” ifadelerini kullandı.

"Kurban kesiminde de adetlerin bir kenara bırakılması gerekiyor"
Prof. Dr. İlhami Çelik, eskisi gibi kurbanı hissedarların kesmesinin ani bir refleksle bütün önlemleri unutturmasına sebep olacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Hisseli kurbanlar alınacak biliyorsunuz. Buradaki en önemli önerim şu olacak, vatandaşların değil ustaların kurbanı kesmesini öneriyorum. Kasap tarafından mezbahanede kesilmesi çok daha doğru olacaktır. Eski adetlerin olmaması lazım. Vatandaşın kendinin kesmesi ve yardım edilmesi, çok yakın durmaları, hayvana hakim olamama gibi durumlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü orada temas ve mesafeyi unutursunuz. Hayvanın bir hareketi belki de orada sizin can havliyle önlemleri bertaraf etmeniz, gözden çıkarmanız anlamına geliyor. Ortak kullanılacak malzemeler olursa, bu malzemelere dokunduktan sonra, kesinlikle elinizi yıkamadan yüz bölgenize dokundurmayın. En önemli şey bu, yani biz virüs solunumla geçiyor diyoruz ama herhangi bir malzemeye dokunduğunuz zaman da temasla da nüfus etmiş olacak. Dolayısıyla malzemeler ya alış veriş yapılmamalı birbirlerinden ya da dokunduktan sonra mutlaka ellerini yıkamalılar. Farkında olunmadan yüzlerini kaşıyabilirler. Bundan dolayı malzeme paylaşılmamalı, paylaşılacaksa da özellikle ellerimizi yıkamamız gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Karaaslan, "Kıkırdak yaralanmaları yaşam kalitesini etkiliyor"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Karaaslan, "Kıkırdak yaralanmaları yaşam ...
46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını ...
Otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi hayatın kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi hayatın ...
Kayserispor - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır ...
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz
YEREL HABERLER Bilim Kurulu üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden ...
Jandarma'dan makaron operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma'dan makaron operasyonu
Kayseri'de, minareden atlayan genç yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de, minareden atlayan genç yaralandı
Kayseri'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Cami minaresinden atlayan genç, kırıklarla kurtuldu
YEREL HABERLER Cami minaresinden atlayan genç, kırıklarla kurtuldu
Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdi
Av tüfeği ile kendini vurdu
YEREL HABERLER Av tüfeği ile kendini vurdu
Vali Günaydın “Pandemi Sürecinde Muhtarlarımıza Önemli Görevler Düşmektedir”
YEREL HABERLER Vali Günaydın “Pandemi Sürecinde Muhtarlarımıza ...
Başkan Büyükkılıç, İncesu'da muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, İncesu'da muhtarlarla buluştu
Kayseri'nin BAL'da 3 temsilcisi olacak Develispor kararı bekliyor
YEREL HABERLER Kayseri'nin BAL'da 3 temsilcisi olacak Develispor ...
İstikbal Sanat Koleksiyonu; İstanbul By Devrim Erbil
YEREL HABERLER İstikbal Sanat Koleksiyonu; İstanbul By Devrim Erbil
Polis süsüyle 1,5 milyon liralık gaspa, 13 yıl 6'şar ay hapis
YEREL HABERLER Polis süsüyle 1,5 milyon liralık gaspa, 13 yıl 6'şar ...
Kayseri'de DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
Mustafa Alan: “Pandemi süreci futbolda bir soğumaya neden oldu"
YEREL HABERLER Mustafa Alan: “Pandemi süreci futbolda bir soğumaya ...
Kayseri ASKF Genel Kurulu 8 Ağustos'ta 396 delege oy kullanacak
YEREL HABERLER Kayseri ASKF Genel Kurulu 8 Ağustos'ta 396 delege oy ...
Kıbrıs şehidinin duygulandıran günlüğü Kıbrıs Şehidi Yusuf Uğur’un 5 gün yazabildiği günlüğü okuyanları duygulandırıyor Lefkoşa’da şehit düşen Yusuf Uğur, Kıbrıs Barış Harekatı’nda not aldığı günlükte yaşadıklarını kaleme aldı Şehit Yusuf Uğur, "Komandolar paraşütle atladı, sanki gök kartal dolu idi" satırlarını kaleme aldı
YEREL HABERLER Kıbrıs şehidinin duygulandıran günlüğü Kıbrıs Şehidi ...
Erciyes Teknopark'ta, sigara içmeyen personele yıllık 2 gün ilave izin hakkı
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark'ta, sigara içmeyen personele yıllık ...
Yerköyspor Gazi Osman Çakmak Stadı 2020-2021 Sezonuna Hazır
YEREL HABERLER Yerköyspor Gazi Osman Çakmak Stadı 2020-2021 Sezonuna ...
Talas’ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Talas’ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X