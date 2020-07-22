Doç. Dr. Karaaslan, "Kıkırdak yaralanmaları yaşam kalitesini etkiliyor"

Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Doç. Dr. Fatih Karaaslan, kıkırdak yaralanmalarının merdiven inme ve çıkma, ağır sportif aktivitelerde ağrılara neden olduğunu ve yaşam kalitesini etkilediğini söyledi.

Doç. Dr. Fatih Karaaslan, "Eklem kıkırdağı, eklemleri oluşturan kemiklerin uçları arasında olan düzgün, kaygan ve parlak yüzeyli bir dokudur. Sağlıklı eklem kıkırdağı önemsenmeyecek bir sürtünme ile kemiklerin birbiri üzerinde kaymasını sağlayarak hareket etmemizi kolaylaştırır" dedi.

Diz eklemi kıkırdak problemleri ile sıklıkla karşılaşıldığından bahseden Doç. Dr. Fatih Karaaslan, eklem kıkırdağı hasarlandığında eklem yüzeylerinin düz ve kaygan olma özelliğini kaybettiğini ve hasarlı yüzeylerdeki sürtünmeye bağlı dizde ağrı ve şişlik gibi belirtilerin ortaya çıktığını söyledi.

Doç. Dr. Karaaslan merdiven inme gibi yüklenmenin arttığı durumlarda veya ağır sportif aktivite ile ağrıların arttığından bahsederek, "Vücuttaki diğer dokular yaralanmaya karşı mükemmel bir onarım yanıtı oluşturmasına ve kendini yenilemesine karşılık damar ve sinir uçlarından fakir olan eklem kıkırdağı hasarlandığında iyileşme kapasitesi çok sınırlıdır ve kendini yenileyemez. Oluşan problemin kendi kendine düzelmesi çok güçtür. Kıkırdakta iyileşme cevabını oluşturmak için genellikle biz ortopedistlerin müdahalesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili güncel kök hücre çalışmaları ümit vaat etmektedir." dedi.

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