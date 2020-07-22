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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerköyspor’dan kurumsallaşma atağı

İHA

Kayseri'nin köklü kulüplerinden Yerköyspor hukuk müşavirliğine avukat Savaş Ünlü'yü getirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yerköyspor Altyapı Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Abdullah Necat Türkmenoğlu, Yerköyspor olarak modern yönetim anlayışı icabı kurumsallaşmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Yerköyspor’dan kurumsallaşma atağı

Kayseri’nin köklü kulüplerinden Yerköyspor hukuk müşavirliğine avukat Savaş Ünlü’yü getirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yerköyspor Altyapı Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Abdullah Necat Türkmenoğlu, Yerköyspor olarak modern yönetim anlayışı icabı kurumsallaşmaya büyük önem verdiklerini söyledi.
Yerköyspor Altyapı Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Abdullah Necati Türkmenoğlu, konu ile ilgili olarak şöyle konuştu:
“Altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini almaya başladık. Altyapıda bulunan yetenekli çocuklarımızdan birkaçı için büyük kulüplerle görüşme halindeyiz. Bu noktada hukuki anlamda desteğe ihtiyacımız olacaktı. Yahyalı’nın bir değeri olan ve uluslararası spor tahkim mahkemesi kamuoyundaki bilinen ismiyle CAS hakemi avukat Muhammed Emin Özkurt’un yönetici olduğu Spor Hukuku Enstitüsü ile yakın ilişki içinde olan avukat Savaş Ünlü’yle yaptığımız görüşmeler neticesinde kendisini kulübümüzün hukuk müşavirliği görevine getirdik. İnşallah kulübümüz ve kendisi için hayırlı olur dedi. Savaş Ünlü ise Yerköyspor'un son dönemde futbol adına güzel ve doğru işler yaptığını görüyoruz. Bendenizin spor hukuku alanında küçük çaplı çalışmalarım vardı. Yerköyspor yönetiminin bana hukuki anlamda bize yardımcı olur musun dediğinde bu görevi seve seve kabul ettim. Yerköysporun çocuklarımıza yönelik yaptığı altyapı çalışmalarını büyük mutlulukla takip etmekteyim. Küçük oğlum Ahmet Selim de bu kulüpte altyapıda oynamakta. Hal böyle olunca biz de kendimizi bir anda futbolun içinde bulduk. Türk futboluna ve Türk Sporuna elimizden geldiğince her türlü katkıyı vermeye gönüllü olduğumun bilinmesini isterim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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