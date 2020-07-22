İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Daha özverili çalışmamız gerekli"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'deki özel hastane yetkilileri ile yaptığı toplantıda, "Pandemi sürecinde gelinen noktada daha özverili çalışmamız gerekmektedir” dedi.

İs Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, özel hastane yetkilileri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Kayseri'de koordinasyonun öneminin altını çizen Doç. Dr. Benli, “Birlikte hareket etmeye devam ederek Pandemi sürecinde gelinen noktada daha özverili çalışmamız gerekmektedir” diye konuştu.

Kayseri’de hizmet veren özel hastanelerin pandemi sürecindeki mevcut durumları ve vaka durumlarının masaya yatırıldığı toplantı, kamuüniversite ve özel hastanelerin birlikte çalışması vurgusu ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.