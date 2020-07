Kayseri'de 'kadın cinayetleri' protesto edildi

Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Kadın Bileşenleri Platformu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri, bir araya gelerek kadın cinayetlerini protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, "Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz" denildi.

Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında Kayseri Kadın Bileşenleri Platformu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri yer aldı. Grup, açtıkları pankartlarla kadın cinayetlerini protesto etti. Kayseri Kadın Bileşenleri Platformu adına konuşan Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Nilüfer Bıçakçıoğlu, "Haykırıyoruz, ölmek istemiyoruz. 'Kadına şiddet son bulsun. Kadınlar öldürülmesin' diyoruz. Ülkemizde her gün bir kadın cinayeti haberi duyarak kadın cinayetlerinin sıradanlaşmasını istemiyoruz. Minibüste evine giderken öldürülen üniversite öğrencisi Özge Can, eşiyle tartıştığı için başından kurşunlanarak öldürülen 4 çocuk annesi Çilem, boşandığı eşi tarafından kızının önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, işe giderken sevgilisi tarafından kurşunlanarak öldürülen Gülnur. Son olarak ayrılmak istediği sevgilisi tarafından önce öldürülen, sonra varilin içine konulup benzinle yakılmaya çalışılan, bununla da kalmayıp üzerine beton dökülen Pınar Gültekin. Vahşet, kan dondurucu. Yüreğimizi derinden yaralayan, anlatmaktan utandığımız, boğazımızı düğüm düğüm yapan cinayetler" diye konuştu.

'KATİLLERE CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİDİR'

İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Bıçakçıoğlu, "İstanbul Sözleşmesi kadın, erkek, engelli, yaşlı, çocuk, cinsel yönelim ayırmaz. Herkes içindir. Amaç her türlü şiddeti önlemek, şiddete uğrayanı korumak, şiddete sebep olanı cezalandırmaktır. Şiddet uygulanırken gelenek, örf-adet ve törenin arkasına sığınılmasını, bunların bahane edilmesini önlemektir. Ülke çapında devletin kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları aynı dili konuşmalı, şiddeti önlemek için bir arada olmalıdır. Şiddete uğrayan kadın şikayetinden vazgeçse bile, failler takip edilmeli ve cezalandırılmalıdır. Adil yargılama yapılmalı, katillere caydırıcı cezalar verilmelidir" dedi.

'YÜZLERCE GENCECİK KADININ YAŞAMI ELİNDEN ALINDI'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri adına konuşan Gülfem Sungur ise, "Pınar Gültekin, reddettiği erkek tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Münevver Karabulut, Şule Çet, Helin Palandöken, Güleda Cankel, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamadığımız yüzlerce kadın gibi gencecik yaşında yaşamı elinden alındı. İşte o isimlerini bile sayamayacağımız kadar çok kadın gereken adımlar atılsaydı, kadınların yaşaması için politikalar uygulansaydı şimdi yaşayacaklardı. Biz katili tanıyoruz. Bu cesareti nereden aldığını, daha ilk ifadesinde Pınar'ı itibarsızlaştırmayı nereden öğrendiğini çok iyi biliyoruz. Daha önce defalarca karakollarda, duruşma salonlarında karşımıza çıktı. Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yusuf AĞEŞE

2020-07-22 19:24:18



