Düğün konvoyundaki motosikletlilerden tehlikeli hareketler

"O kurnadan bu kurnaya"

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Kayseri'de kaydedilen görüntülerde düğün konvoyundaki motosikletlilerin tehlikeli hareketleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Erciyes Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde düğün konvoyunda bulunan motosikletliler dikkat çekti. Araçların arasından makas atarak hız yapan motosikletliler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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