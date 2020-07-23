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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altun'dan ahırı yanan aileye ziyaret

İHA

Başkan Altun'dan ahırı yanan aileye ziyaret

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,Çarşamba günü akşam saatlerinde Karakaya mahallesinde yaşanan yangında 9 büyükbaş hayvanı telef olan Gül ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Altun, belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Başkan Özkan Altun;"Dün akşam saatlerinde hepimizi üzen hadise nedeniyle bir kez daha İdris Gül, ailesi ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çıkan yangında Gül ailesinin 9 büyükbaş hayvanı telef oldu. Maddi zararları gerçekten büyük. Tek tesellimiz hiç bir vatandaşımızın canına zarar gelmemiş olması.Olayı haber alır almaz ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Beş personelimiz, kepçe, kamyon ve arozözle söndürme çalımları için hemen olay yerine intikal etti. Şuan ekiplerimiz temizlik ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. İnşallah ailemizi yalnız bırakmayacak, yaraları hep birlikte saracağız. " dedi.
Bünyan'ın Karakaya Mahallesi'nde Çarşamba günü akşam saatlerinde İdris Gül'e ait ahırda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanında bulunan samanlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altın alındı. Yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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