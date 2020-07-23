Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasına 32 puanla 17'nci sırada giren Hes Kablo Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını sürdüren futbolcular, çalışmaya 5'e 2 ve ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanın ikinci kısmında top sürme ve çift kale maç yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların antrenmanı

-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-07-23 11:56:17



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