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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajları

İHA

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle başta Kayseri Valisi Şehmus Günaydın olmak üzere Kayseri protokolü kutlama mesajı yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajları

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle başta Kayseri Valisi Şehmus Günaydın olmak üzere Kayseri protokolü kutlama mesajı yayımladı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Her yıl 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte “Basından Sansürün Kaldırılışının” yıldönümünü kutluyoruz. Topumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek basınımızın temel görevidir. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Büyük bir sorumluluk ve görev anlayışı içerisinde görevini yerine getiren basın mensuplarımızın, eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda ilimiz için yapılan çalışmalara verdikleri destek ve katkı için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, görevlerini büyük bir fedakârlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halkın doğru, şeffaf ve objektif bir şekilde hayattan haberdar olmasında basının vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirterek, “Basının gücü, milletimizin gücüdür” dedi. Başkan Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihini, ülkemizde her yıl ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı´ olarak kutluyoruz. Bugün de ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri öğrenerek, öğrendiklerini özgür, tarafsız ve objektif bir şekilde haber alıp, haberi yayma noktasında en önemli görevi ifa eden basın dünyasının gününü kutluyor olmamız bizler için çok önem taşıyor. Basın çalışanlarının, meslek camiaları arasındaki yeri son derece değerlidir. Toplumları aydınlatmak gibi büyük sorumluluk üstlenen basının ve basında çalışan arkadaşlarımızın aldıkları sorumluluk ve üstlendikleri bu misyon ile demokrasimizin daha da güçlendiğini görüyoruz. Basının gücünün, milletimizin gücü olduğunu biliyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. Ayrıca Kayseri’nin gelişmesi, vatandaşlarımızın şehirde daha konforlu ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için yaptığımız çalışmalarımızı hemşehrilerimize duyuran yerel basınımıza da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle üstlendikleri bu zor sorumluluğun bilinciyle görev yapan bütün basın çalışanlarının Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında basının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Gazetecilik, kişilerin hak ve hürriyetlerine saygılı, halkın haber alma özgürlüğünü yerine getiren; en zor şartlarda tarafsız, dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir. Gazeteci gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, ailesinden çocuğundan fedakarlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk sahibi kişidir. İleri demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, tarafsız, çıkarsız ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere yol gösteren araçtır" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın mesajını şöyle tamamladı:
“Şehrimizde bu anlayışla görev yapan tüm gazeteci kardeşlerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle karşılaşmak ümidiyle başarılar diliyorum.”

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşturmada büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Kayseri’mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle ilimizde faaliyet yürüten yerel ve ulusal basın çalışanları başta olmak üzere bütün basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Develimiz ’de faaliyet yürüten yerel basın mensuplarımız ve ulusal haber ajansı temsilcilerimiz başta olmak üzere üstlendikleri bu zor sorumluluğun bilinciyle görev yapan, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, başarılar dilerim" diye konuştu.

"BİR GÜN ÖZGÜR BASIN HERKESE LAZIM OLACAKTIR"
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, basından sansürün kaldırılışının 112. yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Altınkaya, "Özgür ve güçlü basın bir gün gelecek herkese daha fazla lazım olacak. Bunun için gazetecileri ve basın işletmelerini desteklemeliyiz" dedi. Altınkaya, "Henüz 1. Meşrutiyet ilan edilmemişken, Sultan Abdülaziz Dönemi olan 10 Mayıs 1876´da Ali Paşa´nın ismine matuf Ali Kararname yayınlanmış ve basına sansür yasal hala getirilmiştir. Bu kararnamenin yayınlanmasından 20 gün kadar sonra Abdülaziz tahtında ‘Hall´edilmiş, yerine 5. Murat tahta çıkarılmıştır. Akli melekeleri sıkıntılı olan 5. Murat, 3 ay kadar hüküm sürmüş ve o yılın sonunda 2. Abdülhamid tahta çıkmıştır.Abdülhamid´in tahta çıktığı ilk günler özellikle halk arasında 93 Harbi olarak bilinen OsmanlıRus Harbi´nin adeta kaçınılmaz olduğu ve kaybedildiği bir dönemdir.Tahta çıkarken Meşrutiyet´i ilan ve Kanuni Esasi´yi kabul etmeyi taahhüt eden Abdülhamid, kısa süre sonra Meclis´i Mebusan´ı fesh etmiş ve Kanuni Esasi´yi askıya almıştır. İşte o yıllar, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi batının güçlü ülkelerinin adeta Osmanlı´nın üzerine çullanmak için fırsat kolladığı, milliyetçilik akımlarını sürekli kışkırttığı, ülkeyi Duyunu Umumiye aracılığı ile ekonomik darboğaza sokmak istediği yıllardır... Batı ülkeleri bunu yaparken bir kısmı doğrudan dış destekli ve mahreçli, bir kısmı ise Osmanlı tebaası azınlıklar ve güya (belki de bir bölümü iyi niyetli) yenilikçi, hürriyetçi, Türkler tarafından çıkartılan gazetelerin adeta kıskacı altındaydı. Abdülhamid Han, böyle bir süreçte Ali Kararname hükümlerini katı bir şekilde uyguladı ve özellikle 1890´lı yıllardan sonra matbuat memurlarının görüp onaylamadığı gazetelerin yayınına izin vermedi. Bu, genel olarak baktığımızda elbette kabul edilemezdi... Ama o tarihteki gazetelerin ülkeye yönelik yayınları, Osmanlı topraklarına yönelik batı bloğunun hesapları, kaybedilen topraklar, isyan hareketleri, güya özgürlük talepleri, ekonomik darboğaz adeta kurt bir devlet adamı olan Abdülhamid Han´ı bu sansürü daha katı uygulamaya zorluyordu... Bunu gören batı bloğu genç askerleri ve bazı genç aydınları örgütleyerek Osmanlı içinde iyi niyetli kılıfla takdim edilen siyasi isyan hareketleri başlattılar ve nihayet Abdülhamid´e 32 yıl önce askıya aldığı Kanuni Esasi´yi kabul ve Meşrutiyet´i yeniden ilan ettirdiler. Tam da bu süreçte, Sabah Gazetesi sahibi Kayserili bir Ermeni olan Mihran Nakkaşyan ile rakibi İkdam Gazetesi Sahibi Ahmet Cevdet, 25 Temmuz 1908´de yayınlanacak olan gazete nüshasını 24 Temmuz´da denetlemeye gelen matbuat memurlarına rest çekerek göstermediler… 10 Haziran 1946 tarihinde ‘Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’ kutlanması fikri ortaya atılmış ve Falih Rıfkı Atay’ın önerisi ile 24 Temmuz’un bu etkinlik için uygun tarih olduğu kararına varılmıştır. Ülkemizde uzun süre 24 Temmuz ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmakla birlikte, bir süredir ise gazetecilerin ‘Bayram’ kutlayacak hali kalmamıştır. Basın işletmeleri ile basın çalışanlarının ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı günümüzde bizde, ‘Basın Bayramı’ kutlayacak değiliz. Geleneksel medya işletmeleri ve çalışanlarının internetle birlikte ciddi bir dijital değişim ve dönüşüme zorlandığı günümüzde ‘Yeni Medya’ da bir çok kesim tarafından ‘sorumluluğusorumsuzluğu’ tartışılan sosyal medyanın kıskacında kalmıştır. Devlet mevzuat ve uygulamaları ile teknolojinin,değişimin gerisinde kalmaktadır.Bir an önce tüm medya sektörünü,çalışanları ve meslek örgütlerinin yapılarını düzenleyen ‘ Kapsamlı bir basın kanunu’ çıkartılmalıdır. Ekonomik darboğaz içindeki yaygın, özelliklede yerel medya kuruluşları ve çalışanlar için artık kamuoyunu özgürce bilgilendirme gayretinden bahsedebilmek çok zordur. Ekonomik olarak güçlü olmayan medya işletmelerinin ve gazetecinin tam bağımsız gazetecilik yapacağını söylemek hayal olur. Bir gün özgür ve güçlü basın herkese, her kurum ve kuruluşa lazım olacaktır. Basın mensupları da elbette değişime ayak uydurmalı, içindeki çürük elmaları süratle ayıklamalı, çuvaldızı başkasına batırırken kendisine de iğne batırma sorumluluğunu hissetmelidir. Kaldırıldığını bu vesile ile söylediğimiz sansür, dün de, bugün de şu veya bu şekilde ’örtülü’ olarak maalesef devam etmektedir. Farklı güç odaklarınca uygulanan ‘örtülü sansüre’ medya yöneticileri tarafından uygulanan ‘oto sansürü’ de eklersek bugün halimiz 112. yıl öncesinden çok da farklı değil… Moda tabirle gerektiği zaman ‘Milli ve Yerli’ bir duruş ortaya koyan Kayseri yerel medya işletmelerine ve tüm çalışanlara hemşerilerimizi ve ilgili kurum ve kuruluşları destek olmaya, sahip çıkmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.
ERÜ Rektörü Çalış’ın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” Mesajı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Basından sansürün kaldırılışı olarak ülkemizde 24 Temmuz Basın Bayramı olarak her yıl kutlanmaktadır. Ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin gelişmesinde önemli katkıları olan basın mensuplarımız her zaman uyum içerinde biz yöneticiler ve vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi yapmaktadır. Halkın ve biz idarecilerin bilgilendirilmesi için mesai saati gözetmeden her türlü şartta görevini icra eden basın mensuplarının ülkemize katkıları yadsınamaz. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatlarında tüm basın çalışanlarımıza başarılar dilerim.”
BAŞKAN TOK: “BASIN, TOPLUMUN GÜVENCESİDİR”
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Türk Basınından Sansürün Kaldırıldığı ve Basın Bayramı olarak ilan edilen 24 Temmuz'u kutladı.
MHP İl Başkanı Serkan Tok, kutlama mesajında "Gazetecilik kamu adına gerçekleri araştırma ve doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Türkiye'ye önemli katkılar sağlayan ve önemli sorumluluk üstlenen bu meslek çalışanlarıyla birlikte geniş bir ailedir. Büyük bir özveriyle çalışan değerli basın çalışanlarımız günümüzde de çeşitli sorunlara göğüs germekte ve mücadele etmektedir. Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsız bir şekilde kamuoyunu aydınlatma adına çalışmalarını yürüten basın toplumun güvencesidir” ifadelerine yer verdi.
Başkan Tok: “Ben sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, ilimiz basınına ve çalışanlarına bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN AKSOY’DAN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlayarak basının önemine dikkat çekti.
Başkan Aksoy, ülkenin gelişimi, halkın bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetin oluşturulmasında basın sektörünün katkılarının yadsınamaz olduğunu kaydederek, "Tarafsız, objektif ifade etme ve haber alma özgürlüğü anlayışıyla etik kurallar içerisinde gazetecilik mesleğini yürüterek ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sunan yerel basınımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım. Kamu hizmeti niteliğinde yürüttükleri görevlerinin hassasiyetiyle bundan sonra da ilimize önemli katkılar sunmalarını diler, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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