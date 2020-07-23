Kayseri’de 12 cinayet şüphelisi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 cinayet şüphelisi tutuklandı.

Asayiş Büro ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3’ü kasten öldürme, 4’ü kasten öldürmeye teşebbüs, 1’i taksirle öldürme 1’i şüpheli ölüm olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 9 olayda yakalanan 21 şüpheliden 12’si tutuklanarak, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Meydana gelen olaylar ile ilgili 2 adet tabanca, 3 adet tüfek ve 3 adet de bıçak ele geçirildi.

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