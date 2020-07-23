Trafikte sürücüleri şaşırtan görüntü

"O kurnadan bu kurnaya"

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Kayseri'de, trafikte çekici marifetiyle çekilen tırı gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda kaydedilen görüntüde, çekici marifetiyle çekilen ve sanayiye götürülen tır, yolda ilerleyen sürücüleri şaşırttı. Çekicinin arkadan çektiği ve tırın ön tarafını gören sürücüler, bir an tırın ters yönden ilerlediğini sandı.

Sürücüler, araca yaklaştıkça durumun farklı olduğunu ve tırın çekici tarafından çekildiğini fark etti.

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