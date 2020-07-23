Nevşehir´de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerde uygulanan jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı.
Nevşehir de İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı. Toplantıda berber, kuaför, güzellik salonu ve marketlere yönelik önceden belirlenmiş önlemlerde değişiklikler yapıldı. Değişiklikle berberlere jilet ve tıraş makinesi kullanarak sakal tıraşına izin verildi; ancak tıraş yapılırken, maskeye ek olarak yüz ve göz koruyucu kullanma zorunluluğu getirildi. Kurul ayrıca, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerine yönelik, uygulanan makyaj yasağını kaldırdı.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA
2020-07-23 15:30:35
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