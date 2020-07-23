Develi Cıvıklı Evi'nin ihalesi yapıldı

Yukarı Develi Mahallesi Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı içerisinde yer alacak olan Develi Cıvıklı Evi’nin ihalesi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, encümen üyeleri Ahmet Gönen ve Adem Sinin’in katılımıyla yapıldı.

Yapişletdevret usulüyle ve 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık eksiltme ihalesi sonrası Cıvıklı Evi’nin ihalesi 19 yıl 3 ay süreliğine KIYGA Turizm, İnşaat, Petrol, Madencilik San ve Tic. Ltd. Şti’de kaldı. Yapılan ihalenin hem belediye hem de KIYGA şirketi için hayırlı olması temennisinde bulunan Cabbar Başkan “Çanakkale Projemizin önemli bir bölümü olan Cıvıklı Evi’mizin faaliyete başlamasıyla parkımız çok daha cazip hale gelecektir. Şimdiden hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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