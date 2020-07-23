İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, "Ülke ekonomisi iflas etmiş, işsizlik rekor seviyeye ulaşmıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, "Ülke ekonomisi iflas etmiş, işsizlik rekor seviyeye ulaşmıştır"

İHA

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın ekonomik sıkıntılarını ve aynı zamanda işsizlik sorununu Meclis'te gündeme getirdi. İşsizlik Fonu'nun pandemi sürecinde de işsize değil siyasi iktidara yakın sermayeye can simidi hâline getirildiğini belirten Ataş, "AKP'nin 18 yıllık iktidarının sonucunda geçici düzenlemelerle ülke ekonomisi iflas etmiş, işsizlik tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır." dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, "Ülke ekonomisi iflas etmiş, işsizlik rekor seviyeye ulaşmıştır"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın ekonomik sıkıntılarını ve aynı zamanda işsizlik sorununu Meclis'te gündeme getirdi. İşsizlik Fonu'nun pandemi sürecinde de işsize değil siyasi iktidara yakın sermayeye can simidi hâline getirildiğini belirten Ataş, "AKP’nin 18 yıllık iktidarının sonucunda geçici düzenlemelerle ülke ekonomisi iflas etmiş, işsizlik tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır." dedi.
TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Ataş, "İş bulma umudunu kaybetmiş ama çalışmaya hazır 4,5 milyon vatandaşımız da açıklanan rakamlara dâhil etse işsizlik yüzde 24’lere çıkacaktır. Bu veriler işsizliğin geldiği vahim boyutu da ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu. Milletvekili Ataş, "İşsizlik bu boyutlara ulaşmışken İşsizlik Fonu’nun yandaşlara, patronlara değil, işsizlere kullanılmalıdır" diye konuştu.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te yine vatandaşın sorunlarını gündeme taşıdı. Pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataş, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 4’üncü maddesi üzerine de parti grubu adına söz aldı.
TEK ADAMA YETKİ VERİLİYOR, BU YETKİ YANDAŞLARA MI KULLANILACAK!?
Ataş, "İgili maddeyle ekonominin normalleşmeye başladığı belirtilerek iş yerlerinin haftalık normal çalışma sürelerine dönmesinin teşvik edilmesi amaçlandığı söylenmektedir. Düzenlemede, pandemi sürecinde 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işverenlere normal çalışma sürelerine dönmeleri hâlinde sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağı, Cumhurbaşkanının üç aylık süreyle sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak altı aya kadar bu süreyi uzatacağı belirtilmektedir. Bu maddede de her düzenlemede olduğu gibi tek adama yetki verilmeye devam edilmektedir. Hâl böyle olunca sormadan edemiyoruz: Bu yetki yine yandaşlara mı kullanılacaktır?" diye konuştu.
KESİLEN PAY İŞSİZE DEĞİL İŞVERENE AKTARILIYOR
Söz konusu düzenlemenin bazı adaletsizliklere sebebiyet vereceğini anlatan Ataş, İşsizlik Fonunun da yine amacı dışında kullanıldığını söyledi. Ataş, şu ifadeleri kullandı, "Düzenleme, pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan firmalara ayrıcalık tanımakta ama işçi çıkarmadan zarar etme pahasına çalışan, üreten iş yerlerineyse bir düzenleme yapmamaktadır. Bu uygulama işçinin lehine yapılan bir düzenleme olsa da firmalar arası adaletsizliğe sebebiyet verecektir. Adaletsizlik, her alana olduğu gibi bu kanun teklifine de yansımıştır. Geçen yıllarda kamu kurumlarına ve kamu bankalarına aktarılan İşsizlik Fonu amacının dışında kullanılmaya devam edilmektedir. İşçilerimizin işsiz kaldıkları dönemlerde kendilerine ödenmesi için kesilen paylar bile işverene aktarılmaktadır. Ekonomik krizin giderek arttığı, pandemi sürecinin yararlarının sarılmaya çalışıldığı bu zor günlerde maalesef ki İşsizlik Fonu iktidarın örtülü ödeneği durumuna getirilmiştir; İşsizlik Fonu’nun ödeme alanları çeşitlenmiştir, işsize değil siyasi iktidara yakın sermayeye can simidi hâline getirilmiştir."
İstihdam ve üretime dönük tedbirin ve önlemlerin torba yasalarla Cumhurbaşkanının yetkisine bırakılmaktan ziyade daha kalıcı ve daha kapsamlı yasalarla düzenlenmesi gereltiğine vurgu yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasınsa AKP’nin 18 yıllık iktidarının sonucunda bu tür geçici düzenlemelerle ülke ekonomisinin iflas ettiğini ve işsizlik tarihinin en yüksek seviyesine çıkıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develi Cıvıklı Evi'nin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Develi Cıvıklı Evi'nin ihalesi yapıldı
Bakan Öztürk'ten kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Bakan Öztürk'ten kan bağışı kampanyasına destek
Kız kardeşe cinsel istismara 15 yıl 7 ay hapis
YEREL HABERLER Kız kardeşe cinsel istismara 15 yıl 7 ay hapis
Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığı'na İlk Aday Kayseri'den
YEREL HABERLER Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığı'na İlk Aday ...
3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, sosyal mesafe kurallarıyla yapıldı
YEREL HABERLER 3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, sosyal mesafe ...
Nevşehir´de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
YEREL HABERLER Nevşehir´de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve ...
“Mahir Eller" Projesi ile Kayseri'deki İstihdama Destek
YEREL HABERLER “Mahir Eller" Projesi ile Kayseri'deki İstihdama ...
Taş: “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kaldırılmalı”
YEREL HABERLER Taş: “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun ...
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” Mesajı
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın ...
Başkan Yalçın 10. Kez ‘Sanal Beyaz Masa’da
YEREL HABERLER Başkan Yalçın 10. Kez ‘Sanal Beyaz Masa’da
Trafikte sürücüleri şaşırtan görüntü
YEREL HABERLER Trafikte sürücüleri şaşırtan görüntü
Erciyes'te 'Festa 2200 Bisiklet Festivali' düzenlenecek
YEREL HABERLER Erciyes'te 'Festa 2200 Bisiklet Festivali' ...
Büyükşehir’den takdir toplayan sergi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den takdir toplayan sergi
KTO Başkanı Gülsoy’dan basın bayramı mesajı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy’dan basın bayramı mesajı
Bisiklet tutkunlarından Erciyes’te anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunlarından Erciyes’te anlamlı etkinlik
Kocasinan Belediyesi'nden 12 ayrı noktada profesyonel kurban hizmeti
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden 12 ayrı noktada profesyonel ...
Kayseri’de uyuşturucuya geçit yok; 1 ayda 53 kişi uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucuya geçit yok; 1 ayda 53 kişi ...
Kayseri’de 12 cinayet şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri’de 12 cinayet şüphelisi tutuklandı
TDP ekipleri 1 ayda 6 bin 70 kişiyle yüz yüze görüştü
YEREL HABERLER TDP ekipleri 1 ayda 6 bin 70 kişiyle yüz yüze görüştü
Kayseri'de kumar oynatılan ve fuhuş yaptırılan 9 ev kapatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kumar oynatılan ve fuhuş yaptırılan 9 ev ...
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajları
YEREL HABERLER 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama ...
Şahin'den 'Damızlık hayvan' uyarısı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ülkemizde hayvan varlığının sürmesi için damızlık hayvan kesmeyin"
YEREL HABERLER Şahin'den 'Damızlık hayvan' uyarısı İl Tarım ve Orman ...
Odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden müdür ...
Kayseri'de 9 daire karantina altına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de 9 daire karantina altına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X