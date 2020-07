7 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız, dünyaya en yakın konumunda görüldü Kayserili dağcılar kuyruklu yıldızı Ali Dağı’nın zirvesinden izledi Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük: “New Vice Kuyruklu Yıldızı dünyaya 103 milyon kilometre uzaklıktan fotoğraflanabilr”

20 Temmuz’da gözlemlenmeye başlanan ve 7 bin yılda bir görülen New Vice Kuyruklu Yıldızı, dünyaya en yakın konumunda görüldü. Kayseri’de amatör dağcılık yapan vatandaşlar da Ali Dağı’nın zirvesinden kuyruklu yıldızı izlediler.

27 Mart 2020 yılında NASA tarafından keşfedilen New Vice Kuyruklu Yıldızı, 20 Temmuz ile 26 Temmuz arasında dünyadan daha net gözlemlendi. Binlerce yılda yalnız bir defa geçen kuyruklu yıldız, 103 milyon kilometre ile dünyaya en yakın konumuna geldi. Kuyruklu yıldız ile ilgili bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, izleyenlerin yıldızı Kuzeybatı yönünden gün doğumunda görüntüleyebileceklerini söyledi.

Bu tür yıldızların çok önemli görüntüler verdiğini söyleyen Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, “Kuyruklu yıldız diye tabir ediliyor ama bunlar yıldız değil. Bunun asıl İngilizce veya Latince kökenli ve daha uzaya gidersek Yunanca kökenli karşılığı Komet’tir. Saçılma demek bu da yani saçılan cisim anlamında ama biz bunlara kuyruklu yıldız diyoruz. Bunların aslında 3 türü var. Yörüngelerine bağlı olarak uzun periyotlu olanlar, orta dönemli ve kısa dönemli olarak sınıflandırılıyorlar. Bu da orta ya da kısa dönemliye denk gelecek bir kuyruklu yıldız. Yaklaşık 7 bin yıllık bir periyodu var. Dolayısıyla bunlar gökyüzünde görüldükleri zaman, kuyruklarıyla çok önemli görüntüler veriyorlar bizlere. Aslında bunların kuyrukları yok. Bunlar kirli buz kayaları, parçaları ya da topları diyebiliriz. Bunların üzerinde bulunan bir takım kimyasal buzlardan dolayı birleşerek yaklaştıklarında, güneşten gelen güneş rüzgarı ve ya basınç nedeniyle arka taraflarında bir kuyruk oluşuyor. Bu kuyruklar da iki şekilde düşünülebiliyor. Gelen ısınmayla birlikte üzerindeki parçalar iyonlaşabiliyorlar ve bir iyon kuyruk da oluşabiliyor. Dolayısıyla saçılmış bir görüntü görüyorsunuz” dedi.

İbrahim Küçük, yıldızın yakınlığı dolayısı ile izleyenler için muhteşem görüntüler oluşturacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu kuyruklu yıldız, 27 Mart 2020’de NASA tarafından daha yeni keşfedilen bir yıldız. Bu nedenle de önemli. New Vice Teleskopu tarafından görüldüğü için, kuyruklu yıldızın ismine de ‘New Vice Kuyruklu Yıldızı’ dediler. Şu anda izleyicileri için bir izleme yöntemi olarak şunu söyleyebilirim, eğer kendilerini Kuzeybatıya doğru yönlendirirlerse Büyük Ayı Kepçe Takım Yıldızının hemen altında zaten kuyruğuyla muhteşem bir görüntü olarak kendini gösteriyor. Bugün dünyaya en yakın konumda. Yaklaşık olarak dünya ile güneş arasındaki uzaklığı 150 milyon kilometre olarak düşünürsek, 103 milyon kilometre uzaklıktan geçecek. Dolayısıyla da muhteşem bir görüntü olacak. Bu tür gök cisimleri zaman zaman değişik parlaklıklarda kendilerini gösteriyorlar. 20 Temmuz’dan başlayarak, 26 Temmuz’a kadar uzanan bir süreçte izleyenler yaklaşık olarak güneşin doğuşu itibari ile görebilirler. Zaman içerisinde güneşin batımından sonra da gözleme şansı olacak. Devamlı Kuzeybatı yönünde bakarlarsa izlemeye çalışırlar ve fotoğraflayabilirler.”

Kuyruklu yıldızı izlemek için akşam Ali Dağı’na çıkan amatör dağcı Ömer Karaer, “Amatör olarak dağcılıkla ilgileniyoruz. Bu günde bu kuyruklu yıldızı görmek için çıktık, gözlemledik ve şimdi de iniyoruz” dedi.

Amatör dağcı Erhan Sönmez ise, “Kuyruklu yıldızı görmek üzere dürbünümüzü aldık, geldik. Yıldızı gördük ve şimdi de iniyoruz” dedi.

