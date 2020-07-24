Cüneyt Çakır ikinci kez Kayserispor - Trabzonspor maçını yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ikinci kez Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maçta düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin son haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı atadı. Çakır bugüne kadar iki takım arasında oynanan maçlarda 1 kez görev aldı. Cüneyt Çakır, 20092010 sezonunda Trabzon'da oynanan müsabakayı yönetti. Bu müsabakayı ev sahibi ekip 21 kazanmıştı.

Cüneyt Çakır, bu sezon Kayserispor'un deplasmanda Göztepe'ye 40 yenildiği ve sahasında Ankaragücü ile 11 berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı. İstanbul Bölgesi hakemi, Trabzonspor'un en son Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe maçını yönetti. Bu mücadeleyi bordomavililer 31 kazandı. 43 yaşındaki hakem ayrıca bu sezon Kasımpaşa Trabzonspor (11), Ankaragücü Trabzonspor (03), Trabzonspor Sivasspor (21) ve Galatasaray Trabzonspor (13) maçlarında da görev aldı.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda yarın saat 21.00'de oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

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