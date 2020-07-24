Ömer Karadeli’nin acı günü

Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli’nin kayınvalidesi Akkız İncesu hayatını kaybetti.
Stroton Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ömer Karadeli’nin kayınvalidesi Akkız İncesu, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Merhume İncesu’nun cenazesi, Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Mahallesi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye İşadamı Ömer Karadeli, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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