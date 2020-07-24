FETÖ sanığı Zaman Gazetesi çalışanına 7.5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Zaman Gazetesi'nde çalışan Mehmet M., örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet M., hazır bulundu. Kapatılan Zaman Gazetesi'nde dağıtıcı olarak çalışan Mehmet M., örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve bazı örgütsel protestoları düzenlediği iddialarını reddederek, "Gazete ile ilgili toplantılara gittiğimizde, gazetenin tirajları ile alakalı programlar yüklüyorlardı. 'ByLock' kullanmadım. Protestoları organize etmedim. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet M.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-07-24 15:06:36
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