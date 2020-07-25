(Özel) Kurban pazarlarının yeni trendi: Pazarlık borusu

Kayseri’de hayvan pazarlarında besiciler tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymak amacıyla kullanılan boru ile çetin pazarlıklar yapılıyor.

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlıklarını almaya devam ediyor. Korona virüs tedbirlerine uyulmaya çalışılan pazarlarda, bu sene pazarlık yapmak için kullanılan borular ön planda. Almak istedikleri hayvan için pazarlığa girişen vatandaşlar, kullanılan borular ile besicilerle çetin pazarlıklar yapıyor. Kayserili besici Mehmet Koçak, “Pazar yerimiz güzel ve müsait. Belediyemizin hizmeti de yerinde. Havaların sıcak olması müşterileri etkiliyor ama satışlarımız iyi, bir sıkıntımız yok. Her yılda ufak bir fark oluyor. Bizim sıkıntımız yem fiyatları ile alakalı. Yem fiyatlarının ele alınıp sabit bir fiyatta tutulması lazım. Yemi üretenlerde biziz, tüketen de biziz. Yemi bize ucuza maliyet edenlere, biz de eti ucuza maliyet ederiz” dedi.

Korona virüs tedbirlerine özen gösterdiklerini dile getiren Koçak, “Bu boruyu pazarlık için kullanıyoruz. Bir ucu bize, bir ucu da müşterimize ait. Aracı da ortadan tutuyor. Sosyal mesafeye, maske kullanımına uyarak her türlü pazarlığımızı yapıyoruz. Bu sene böyle oldu” diye konuştu.

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