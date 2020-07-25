Hes Kablo Kayserispor lige veda etti

"O kurnadan bu kurnaya"

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Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor: 1-2Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic (Dk. 82 Ömer), Sapunaru, Angelo, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver (Dk. 62 Stum), Kravets

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Guilherme), Sosa, Ndiaye (Dk. 79 Kamil), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 89 Bilal), Sörloth

GOLLER: Dk. 85 Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Novak, 90+5 Sörloth (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Enver, Campanharo (Hes Kablo Kayserispor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)Süper Lig´in 34'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla TFF 1'inci Lig'e düştü.

Trabzonspor, sezonu 65 puanla 2'nci sırada tamamlarken, Kayserispor 32 puanla sonuncu oldu.

4. dakikada Abdulkadir Parmak, ceza sahası içinde seken topta kaleye çektiği şutu Lung kurtardı.

11. dakikada ceza sahası dışından havadan gelen topu Angelo kafayla Sapunaru'ya indirdi. Sapunaru'nun kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

18. dakikada sağ kanatta Pereira'nın ceza sahası içine açtığı ortaya kafa ile vuran Campi'nin şutu direkten döndü. Sonrasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şutu kaleci Uğurcan kurtardı.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kravets'in kaleye çektiği şutu defans oyuncuları çizgiden çıkardı.

60. dakikada sol kanatta Henrique'nin ceza sahası içine ortasına kafa ile vuran Enver'in şutu üstten auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth'un kaleye çektiği şutu kaleci Lung çeldi. Ardından dönen topa vuran Novak topu ağlara yolladı. (0-1)

85. dakikada ceza sahası içinde Hüseyin'in Djedje'ye hareketinde hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Henrique topu ağlara yolladı. (1-1)

88. dakikada sol çaprazda Kamil'in ortasında ceza sahası içinde topa kafa ile vuran Sörloth'un şutunu kaleci kornere çeldi.

90+5'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth topu ağlara yolladı. (1-2)

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2020-07-25 23:06:53



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