Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

"O kurnadan bu kurnaya"

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Kayserispor, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 21 mağlup olarak ligden düştü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Kravets’in vuruşunda Hüseyin Türkmen topu çizgiden çıkardı.

60. dakikada Henrique’nin ortasında topa uzanan Enver Cenk Şahin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada topla buluşan Sörloth’un vuruşunda meşin yuvarlağı Lung çıkardı. Lung’tan dönen topu Novak, filelere gönderdi. 01

80. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasında ceza sahasında topla buluşan Sörloth’un vuruşunu kaleci Lung çeldi.

86. dakikada ceza sahasında Hüseyin Türkmen’in Djedje’e yaptığı hareket sonucu Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Henrique, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 11

88. dakika Kamil Ahmet’in ortasında topa yükselen Sörloth’un kafa vuruşunda Lung gole izin vermedi.

90. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Ömer Uzun’un vuruşunda top üstten auta gitti.

90+5. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında topla buluşan Sörloth topu filelere yolladı. 12





Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Kayserispor: Lung xx, Angelo xx, Yasir Subaşı xx, Sapunaru xx, Kvrzic xx (Ömer Uzun dk. 81 x), Hasan Hüseyin Acar xx, Gustavo xx, Henrique xx, Djedje xx, Cenk Şahin xx (Stum dk. 62 xx), Kravets xx

Yedekler: Doğan Alemdar, Lopes, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Anthony, Furkan Polat, Oğuzhan Çapar

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Novak xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Pereira xx, Abdulkadir Ömür xx, Sosa xx, Abdülkadir Parmak xx (Guilherme dk. 45 xx), Ndiaye xx (Kamil Ahmet dk. 79 x), Ekuban xx (Bilal Başaçıkoğlu dk. 89 x), Sörloth xx

Yedekler: Erçe Kardeşler, Serkan Asan, Da Costa, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Koray Kılınç, Hosseini

Teknik Direktör: Eddie Newton

Goller: Novak (dk. 63), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor), Henrique (dk. 86 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Enver Cenk Şahin, Gustavo (Kayserispor)

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