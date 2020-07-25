Ligden düşen Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular büyük üzüntü yaşadı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-SÜPER Lig'in son hafta mücadelesinde Trabzonspor'a 2-1 yenilerek ligden düşen Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Ligin 34'üncü haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor, TFF 1'inci Lig'e düştü. Karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligi 32 puan toplayarak son sırada tamamladı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-07-25 23:50:12
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