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Berna Gözbaşı: “Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik hesaplayamıyorum”

İHA

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, "Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik hesaplayamıyorum" dedi.

Berna Gözbaşı: “Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik hesaplayamıyorum”

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, “Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik hesaplayamıyorum” dedi.
Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor’a 21 mağlup olan Kayserispor, bir alt lige düştü. Sarıkırmızılıların başkanı Berna Gözbaşı da mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, “Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik artık ben hesaplayamıyorum. 'Şiddete Dur De Projesi' yapıyoruz, hakem şiddetine dur demek lazım. Kıl payı düşen bir takımın kaderi ile bu kadar oynanmaz. El var, görmüyor. Golü vermiyor, penaltıyı vermiyor. Anlamak mümkün değil. Ligi tiyatro gibi izledik, zaten çok zor dönemde devraldık. 9 aydır her şeyimi ortaya koydum. Pandemi döneminde en başarılı takımlardan biri olduk. Her şeyi yendik ama maalesef bugün Trabzon’a yenilmedik, hakeme yenildik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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