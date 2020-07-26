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Kayserililer bu sene sucuğu yüzde 20 zamlı yapacak

İHA

Sucuğu ile meşhur Kayseri'de Kurban Bayramı öncesinde sucuk malzemelerine yüzde 20 zam geldi.

Kayserililer bu sene sucuğu yüzde 20 zamlı yapacak

Sucuğu ile meşhur Kayseri’de Kurban Bayramı öncesinde sucuk malzemelerine yüzde 20 zam geldi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri’de bayram hareketliliği hızlandı. Kurbanlık etlerden sucuk yapmak isteyen vatandaşlar, baharatçılarda yoğunluk oluşturdu. Sucuğu ile meşhur Kayseri’de, sucuk yapımında kullanılan baharatlara, bağırsak ve sarımsak gibi ürünlere geçen seneye göre yüzde 20 oranında zam geldi. Kayseri’de baharatçılık yapan Ali Eldek, sucuk yapımında kullanılan malzemelerin fiyatları hakkında bilgiler vererek, “Fiyatlarımızı geçen seneye kıyasladığımızda yüzde 20 oranında bir artışımız var. Bağırsağımız aynı, sarımsağımız da çok cüzi miktar bir artış var. Hemen hemen aynı oranda geçen sene ile bu seneyi kıyasladığımızda dengeliyor. Sucuk yapımında öncelikle sıcakta muhafaza etme oranı yağ oranını kurutma şekli ve yoğurduktan sonra bağırsağımıza sucuğumuzu doldurduktan sonra gölge serin bir yerde muhafaza edip buzdolaplarına koyup ağız tadı ile yemeleri gerekiyor” dedi.
Sucuk yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren Eldek, “10 kiloluk Kayseri sucuğunun malzemesi şu şekilde; tatlı 500 gram, acı 250 gram, 10 gram kimyon, 100 gram karışık baharat, 180 gram tuz, 700 gram ve 1 kilo arasında da sarımsak kullanacağız. Fiyatı ise 35’den başlayıp 45’e kadar gitmektedir. Öncelikle senede 1 kere kurban kesiyoruz. Etimizi ziyan etmemek için 5 liradan 10 liradan kaçmayın, erinmeyin, yorulmayın. Tercih ettiğiniz, güvendiğiniz canı gönülden her şeyi ile temiz bir baharat satan kişileri arayın. Ağız tadı ile yaptığınız sucuğu yiyebilmek, sucuğu ziyan etmemek için çok dikkat edeceğiniz husus; 5 liradan 10 liradan kaçıp basit mallara tenezzül etmeyin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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