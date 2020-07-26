Kayseri'de şekercilerde bayram yoğunluğu



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şeker ve çikolata satışlarında artış yaşandı.

Kayseri'de, Kurban Bayramı´na sayılı günler kala, kentin cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu. Bayram alışverişi için sokağa çıkan vatandaşlar, şekere ve çikolataya da büyük ilgi gösterdi. 25 yıldır şeker ve çikolata satışı yapan Hamdi Çarşıbaşı, Ramazan Bayramı'na göre bir yoğunluk olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı´nda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle satışlarda azalma vardı. Ama bu bayramda satışlar yeniden eski bayramlara döndü. Özellikle şekere ve lokuma talep fazla" dedi.

Vatandaşları kaliteli ürün almaları konusunda da uyaran Çarşıbaşı, "Vatandaşlarımız merdiven altı satış yapılan yerlerden alışveriş yapmasınlar. Son kullanma tarihleri, ürünün görünüşü ve kalitesine dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-07-26 12:11:29



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