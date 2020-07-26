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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Yiğit düştüğü yerden kalkar"

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, klas hakemlerin bu tarz hatalar yapmaması gerektiğini belirterek, Kayserispor'a ilişkin, "Yiğit düştüğü yerden kalkar" dedi.

"Yiğit düştüğü yerden kalkar"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, klas hakemlerin bu tarz hatalar yapmaması gerektiğini belirterek, Kayserispor’a ilişkin, “Yiğit düştüğü yerden kalkar” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Kadir Has Stadyumunda takip ettiği Kayserispor Trabzonspor maçının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Başka Büyükkılıç, pandemi sürecinde büyük bir çıkış yakalayarak önemli galibiyetler alan fakat son hafta Trabzonspor’a mağlup olarak Süper Lig’e veda eden Kayserispor’a desteklerini yineledi. Başkan Büyükkılıç, “Fazla söz söylenecek bir durum yok yani maalesef. Sözün bittiği yer. Düştük. Hayırlısı olsun. Bu noktaya gelmemeliydik. İkincisi şansımız aslında yaver gitti. Trabzon tabi üzerine düşeni yaptı, kendine göre görevini yaptı, buna diyecek bir sözümüz yok. Yalnız klas bir hakemin daha dikkatli yönetmesi gerekiyor gibi geliyor bize. Biz bilmiyoruz. Dışardan baktığımızda böyle düşünüyoruz. Daha dikkatli daha kritik bir maç. Son anlarda da Ankaragücü’nün gol atması bizi ümitlendirdi ama biz üzerimize düşeni yapmalıydık. Başkasının eksiği başkasının yaptığı değil de. Ceza sahasının içinde vuruyor havaya. Onu bile kaçırdık. Demek ki nasip değilmiş arkadaşlar” dedi.
Hakemlerle ilgili sorulan bir soruya ise Başkan Büyükkılıç şöyle cevap verdi:
“Ben bir belediye başkanıyım. Herhalde maçı tekrar izleyecektir, değerlendirecektir. Sonuçta bir şehrin kaderi ile oynanıyor ama ben bunda hakem faktörü tek başına bir faktördür demiyorum. Hani daha söylenenlerden duyduğum klas bir hakemin daha farklı bir yönetim şekli yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama biz üzerimize düşeni yapmalıydık. Golümüzü atmalı ve bu maçı almalıydık. Son dakikada Ankaragücü’nün Denizlispor’u yeniyor olması bizim için bir şanstı. Ama olmadı. Hayırlısı. Herşeyin sonu değil. Biz birbirimize sahip çıkacağız, şehrimize sahip çıkacağız. İnşallah yiğit düştüğü yerden kalkar. Önümüzdeki dönem yeniden İnşallah Süper Lig’e çıkma beklentisi içerisinde olacağız. Ancak bu pandemi döneminde tablonun gözden geçirilmesini bekleriz. Pandeminin göz ardı edilmemesini bekleriz. Seyircisiz maçların ne mana ifade ediyor onu da çözebilmiş değiliz. Bize gelince bakın Büyükşehir Belediye Başkanı oraya zor giriyor. Federasyon maşallah kuralları çok güzel uyguluyor. Ama geçen Başakşehir maçına baktım. Kıskanmıyorum. Saha neredeyse doluydu, görüntüler onu gösteriyor. Yani bir Anadolu şehrine bakış açısıyla bir Başkent, bir İstanbul takımına bakış açısı farklı mı oluyor? Oralardan buralar farklı mı görünüyor bilmiyorum. Bunların da federasyon tarafından değerlendirilmesi lazım. Şampiyonluğu kutluyoruz tamam ama yani bize gelince şu kadar kişi alınacak diyor, kurallar aynen uygulanıyor ama oralara gelince maşallah ne Rize maçında ne Başakşehir maçında kuralların geçerli olmadığını düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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